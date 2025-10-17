Por lesiones, daño y amenazas

Juzgan a un ex presidente comunal por golpear a un productor rural del departamento San Cristóbal

El debate comenzará el próximo lunes en los tribunales de Santa Fe y tendrá entre los acusados al exjefe comunal de Villa Saralegui, Walter Sola y su hijo Nicolás. De fondo, la disputa por el cobro de la tasa por hectárea y la figura de José Luis Espert como denunciante en redes.