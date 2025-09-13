La ruta del dinero

Secuestran boletos de compra venta entre un narco y el hijo del ex presidente comunal investigado por defraudación

Los allanamientos realizados la semana pasada por el desfalco contra la comuna de Villa Saralegui permitieron descubrir nuevos negocios de los involucrados. La fiscalía analiza en paralelo el “enriquecimiento ilícito”.