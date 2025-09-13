Secuestran boletos de compra venta entre un narco y el hijo del ex presidente comunal investigado por defraudación
Los allanamientos realizados la semana pasada por el desfalco contra la comuna de Villa Saralegui permitieron descubrir nuevos negocios de los involucrados. La fiscalía analiza en paralelo el “enriquecimiento ilícito”.
Nicolás Sola compró a medias 4 lotes en Saladero Cabal. Foto: Agencia
Un boleto de compra-venta secuestrado el jueves de la semana pasada, durante los allanamientos por una defraudación millonaria contra la comuna de Villa Saralegui, puso en evidencia la relación comercial entre el hijo del ex presidente comunal y un narco de Rafaela.
El documento rubricado en mayo de este año por Nicolás Sola Capriotti -hijo del ex presidente comunal de V. Saralegui, Walter A. Sola- y Cristian Javier Rivadeneyra -condenado en 2018 a 7 años de prisión por comercio de estupefacientes-, es por el 50% indiviso de 4 lotes de 400 m2 en la localidad de Saladero Cabal, en el departamento Garay.
Rivadeneyra, durante el juicio en 2018, con su abogado Claudio Torres del Sel. Flavio Raina/Archivo
Sobre dicho boleto, la jueza de la IPP, Cecilia Labanca, emitió una “prohibición de innovar” a expensas de lo que pueda surgir de la investigación en curso, por administración fraudulenta; y otra en ciernes, por presunto enriquecimiento ilícito.
Lo mismo se dispuso acerca de otros boletos de compra-venta a nombre de Walter y Nicolás Sola; así como el embargo por $ 126.599.656, cuyo respaldo se cubrió con bienes propios.
Dicho acuerdo no sólo contó con la conformidad de los acusados, sino que fue a propuesta de sus abogados defensores, Romeo Díaz Duarte y Agustín Márquez, quienes consiguieron la libertad para sus pupilos, a cambio de una batería de reglas de conducta y medidas para resguardar el proceso.
Walter y Nicolás Sola estuvieron casi una semana tras las rejas, desde la mañana del jueves 4 hasta el mediodía del miércoles 10 de septiembre, cuando la jueza Labanca definió las libertades bajo alternativas, fijando domicilio en la ciudad de San Justo.
“Gordo Maradona”
Más allá de las medidas, el dato que sorprendió a todos en la sala de audiencias fue el vínculo documental entre los investigados y el narco rafaelino, conocido por su apodo de “Gordo Maradona”, quien tiempo atrás buscó en la tranquilidad de Saladero Cabal el lugar para instalar un complejo de cabañas que hacía de pantalla de su actividad ilícita.
Los abogados Díaz Duarte y Márquez acordaron la libertad de los Sola esta semana. Foto: El Litoral
La historia judicial de Rivadeneyra (47) se remonta al 3 de agosto de 2018, cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe lo condenó a 7 años de prisión como autor de los delitos de “comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, en concurso ideal con “guarda de precursores químicos para producir estupefacientes”.
En términos prácticos, los jueces Luciano Lauría -presidente-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello lo sentenciaron por encabezar una red de vendedores de droga con asiento en la ciudad de Rafaela, con ramificaciones en la costa del río San Javier.
Cabañas y cocinas
El fallo, que alcanzó a dos mujeres y un hombre que formaban parte de su círculo de confianza, dio cuenta que el complejo de cabañas “El Gordo” era una pantalla para ocultar el negocio principal.
Rivadeneyra tenía dos casas en Rafaela -en calle J.J. Paso al 1700 y una casaquinta en el barrio Los Álamos- donde funcionaban dos cocinas para el estiramiento de la cocaína. Allí se secuestraron los precursores químicos y máscaras el día de los allanamientos, tras una investigación iniciada hace una década, el 15 de julio de 2015.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.