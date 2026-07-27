Los incendios forestales que afectan al sur de Europa obligaron a evacuar o confinar a cerca de 330.000 personas en España, Francia e Italia, mientras miles de bomberos continúan trabajando para contener las llamas y evitar nuevas reactivaciones.
Más de 300.000 evacuados por los incendios que arrasan España, Francia e Italia
Mientras mejora la situación en Ávila y Madrid, la principal preocupación está en la Gironda, donde el fuego continúa fuera de control y las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados.
El fuego ya arrasó alrededor de 77.000 hectáreas en España y otras 42.000 en el departamento francés de la Gironda. En Italia, más de 400 turistas y bañistas debieron ser rescatados por mar ante el avance de un incendio en la costa adriática.
La situación presenta diferencias entre los tres países. España comenzó a estabilizar sus principales focos, Francia permanece en alerta máxima por el incendio de la Gironda e Italia desplegó un operativo marítimo ante la imposibilidad de evacuar por tierra.
España: mejora la situación, pero persisten los focos activos
En España, más de 100.000 personas resultaron afectadas por los incendios entre evacuados, desalojados y habitantes confinados. Después de varios días de intensa propagación, las autoridades informaron una evolución favorable en las zonas más castigadas.
El incendio de Ávila quemó unas 50.000 hectáreas y se convirtió en el más grande registrado en el país desde que existen datos oficiales. A esa superficie se suman unas 25.000 hectáreas afectadas en la Comunidad de Madrid y otras 2.000 en Toledo.
Pese a la mejora, los equipos de emergencia todavía combaten focos activos y no descartan nuevas evacuaciones. La vigilancia se concentra especialmente en el oeste de Madrid, donde las condiciones meteorológicas podrían provocar reactivaciones.
Miles de efectivos participan en las tareas de extinción, acompañados por la Unidad Militar de Emergencias. El jefe de ese cuerpo, Javier Marcos Arribas, explicó que quedan pocas zonas con actividad intensa, aunque el perímetro sobre el que trabajan alcanza unos 280 kilómetros.
El Gobierno español mantiene el nivel de emergencia nacional y reforzó el operativo con seis aviones enviados por Grecia, Italia y Turquía. También se incorporó un contingente portugués compuesto por 129 efectivos y 41 vehículos.
El presidente Pedro Sánchez anunció que los territorios más afectados serán declarados zonas gravemente perjudicadas por una emergencia de protección civil. La medida permitirá agilizar la asistencia y los recursos destinados a la reconstrucción.
Desde comienzos de 2026, los incendios calcinaron unas 150.000 hectáreas en España. Entre los episodios más graves se encuentra el de Almería, donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas.
Otro de los focos de mayor magnitud se produjo en la Sierra Norte de Guadalajara, donde el fuego consumió 32.000 hectáreas. Fue considerado el segundo incendio más extenso registrado en la historia reciente del país.
Francia: máxima preocupación por el incendio de la Gironda
En Francia, la principal emergencia se concentra en la Gironda, donde un incendio iniciado el miércoles en la bahía de Arcachón ya destruyó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a unas 220.000 personas.
Las autoridades descartaron por el momento el regreso de los habitantes a sus hogares. La población solo podrá volver cuando el perímetro esté controlado y no exista riesgo de que las llamas vuelvan a avanzar.
El pronóstico meteorológico incrementó la preocupación de los servicios de emergencia. A partir del martes se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados, condiciones que podrían favorecer la propagación del fuego y dificultar las tareas de extinción.
Ante ese escenario, el presidente Emmanuel Macron convocó una célula de crisis interministerial para coordinar la respuesta oficial. Se trata del episodio de incendios más grave registrado en Francia durante este año.
Uno de los fenómenos que más inquieta a los especialistas es la aparición de pirocumulonimbos, nubes generadas por incendios de gran intensidad que pueden producir tormentas de fuego y cambios repentinos en la dirección de las llamas.
En la Gironda trabajan aproximadamente 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes. El operativo dispone además de 18 aeronaves y de un avión militar A400M adaptado para combatir incendios.
El balance provisional indica que 75 bomberos resultaron heridos y unas 240 viviendas fueron destruidas. El humo también provocó una fuerte concentración de partículas, por lo que las autoridades comenzaron a distribuir mascarillas.
El incendio generó cierres parciales en la autopista A63, que une Burdeos con España, y alteraciones en los servicios ferroviarios. También permanecen activos otros focos en Las Landas, Var, Córcega y Altos Alpes.
Italia: evacuaciones por mar en la costa adriática
En el sur de Italia, más de 400 turistas y bañistas fueron evacuados por mar debido a un incendio forestal que avanzó sobre la zona de Peschici, en la región de Puglia.
La Guardia Costera explicó que el traslado marítimo era la única vía disponible para abandonar el sector afectado. Las autoridades anticiparon que podrían realizarse nuevas evacuaciones si las llamas continúan avanzando sobre la costa.