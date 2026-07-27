Tres mujeres resultaron heridas este lunes tras ser atacadas con cuchillos por un hombre en las inmediaciones de la parada de tranvía Porte de Clichy, en el noroeste de París. El episodio ocurrió alrededor de las 11.30 y terminó con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia francesa mientras avanza la investigación.
Un hombre atacó a cuchillazos a tres mujeres en las calles de París y fue detenido
Un hombre armado con dos cuchillos atacó a tres mujeres cerca de una parada de tranvía en el noroeste de la capital francesa. Fue detenido por la Policía y la Justicia investiga el hecho.
De acuerdo con la información publicada por Le Figaro, el agresor, vestido con ropa clara y armado con dos cuchillos, atacó a las víctimas entre la brasserie Les Deux Coupoles y la estación de tranvía. Una testigo que presenció la escena relató que encontró a una joven tendida en el suelo, cubierta de sangre, y aseguró que aún permanecía en estado de shock tras lo ocurrido.
Las víctimas tienen 19, 24 y 36 años. La Prefectura de Policía de París informó que las tres fueron asistidas por los servicios de emergencia y trasladadas a distintos hospitales. Dos de ellas sufrieron heridas en la zona lumbar y el abdomen y permanecen en estado crítico, mientras que la tercera presenta lesiones de menor gravedad.
No obstante, las autoridades precisaron que ninguna corre riesgo de vida. Según el testimonio recogido por el medio francés, una de las mujeres heridas estaría embarazada, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente por las autoridades.
Sospechoso reducido
El atacante fue detectado por un policía que se encontraba fuera de servicio y que lo vio desplazarse con dos cuchillos en las manos cerca de la estación de tranvía. El agente solicitó apoyo de inmediato y siguió al sospechoso hasta lograr interceptarlo con la colaboración de una patrulla.
En un video difundido en redes sociales se observa al hombre inmovilizado en el suelo por varias personas. Según la información publicada por Le Figaro, mientras era reducido alcanzó a decir en voz baja: "Fue Alá quien me lo ordenó".
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el detenido presenta el perfil de una persona con alteraciones mentales. En la misma línea, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, pidió prudencia respecto del posible móvil del ataque y señaló que el hombre pronunciaba "frases incoherentes".
Investigación
El sospechoso proporcionó una identidad de manera verbal, que aún debe ser verificada por las autoridades francesas.
La investigación quedó en manos del Primer Distrito de la Policía Judicial de París, que abrió una causa por tentativa de homicidio agravado para determinar las circunstancias y las motivaciones del ataque.
En paralelo, la Fiscalía Nacional Antiterrorista informó que sigue de cerca el desarrollo del expediente, aunque por el momento no asumió la investigación del caso.