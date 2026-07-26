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Un vehículo embistió a una multitud durante la Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y 15 heridos

El atropello ocurrió en el Parque Tiergarten durante la celebración del Orgullo LGBT. El conductor habría escapado a pie y las autoridades desplegaron un amplio operativo.

El atropello dejó una persona fallecida y al menos 15 heridas en el Parque Tiergarten. Foto: ReutersEl atropello dejó una persona fallecida y al menos 15 heridas en el Parque Tiergarten. Foto: Reuters
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Un vehículo embistió este sábado a una multitud durante la celebración del Día del Orgullo LGBT en Berlín y provocó la muerte de una persona. Al menos otras 15 resultaron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió poco antes de las 22, hora local, en el Parque Tiergarten, donde se desarrollaba el tramo final del denominado “Día de la Calle Christopher”, una de las mayores manifestaciones del Orgullo en Alemania.

Tributes are left at Tiergarten park after a deadly incident in which a vehicle crashed into a crowd near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade on Saturday evening, leaving multiple people injured and the parade called off, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Annegret HilseUn vehículo embistió a una multitud durante la Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y 15 heridos. Foto: Reuters

Evacuación y suspensión del evento

Tras el atropello, los organizadores solicitaron a los asistentes que evacuaran el lugar de manera tranquila y se dirigieran hacia la estación central de trenes de la capital alemana.

Una pantalla instalada cerca de la Puerta de Brandeburgo mostró un mensaje de evacuación. El cierre de la celebración fue suspendido y la zona quedó acordonada para permitir el trabajo de policías, bomberos y personal médico.

Revellers attend the annual Christopher Street Day (CSD) LGBT Pride demonstration, in Berlin, Germany, July 25, 2026. REUTERS/Maryam MajdLos organizadores suspendieron el tramo final de la celebración y ordenaron la evacuación. Foto: Reuters

La búsqueda del conductor

La Policía de Berlín informó que un automóvil habría ingresado al parque y atropellado a varias personas. Las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles responsables y comenzaron a recolectar evidencias en el lugar.

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, un hombre habría descendido del vehículo después del impacto y escapado a pie. Esa versión permanecía bajo investigación.

Un amplio operativo de seguridad

Durante la jornada se habían desplegado unos 2.200 agentes para custodiar la celebración. Tras el incidente, se reforzó la presencia policial y se organizaron los traslados de los heridos hacia distintos centros de salud.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de cada una de las personas hospitalizadas ni se confirmó el motivo por el que el vehículo ingresó al parque.

Mayor of Berlin Kai Wegner speaks to the media after the annual Berlin's Christopher Street Day Pride parade was called off, after a car crashed into the crowd at Tiergarten park, leaving several people injured, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Christian MangEl alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el episodio como un ataque contra una “sociedad libre y abierta". Foto: Reuters

El mensaje del alcalde

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el episodio como un ataque contra una “sociedad libre y abierta”, aunque las fuerzas de seguridad todavía investigaban las circunstancias del atropello.

Wegner envió sus condolencias a los familiares de la víctima y agradeció la rápida intervención de los equipos de emergencia que trabajaron en Tiergarten.

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