Un vehículo embistió este sábado a una multitud durante la celebración del Día del Orgullo LGBT en Berlín y provocó la muerte de una persona. Al menos otras 15 resultaron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia.
Un vehículo embistió a una multitud durante la Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y 15 heridos
El atropello ocurrió en el Parque Tiergarten durante la celebración del Orgullo LGBT. El conductor habría escapado a pie y las autoridades desplegaron un amplio operativo.
El hecho ocurrió poco antes de las 22, hora local, en el Parque Tiergarten, donde se desarrollaba el tramo final del denominado “Día de la Calle Christopher”, una de las mayores manifestaciones del Orgullo en Alemania.
Evacuación y suspensión del evento
Tras el atropello, los organizadores solicitaron a los asistentes que evacuaran el lugar de manera tranquila y se dirigieran hacia la estación central de trenes de la capital alemana.
Una pantalla instalada cerca de la Puerta de Brandeburgo mostró un mensaje de evacuación. El cierre de la celebración fue suspendido y la zona quedó acordonada para permitir el trabajo de policías, bomberos y personal médico.
La búsqueda del conductor
La Policía de Berlín informó que un automóvil habría ingresado al parque y atropellado a varias personas. Las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles responsables y comenzaron a recolectar evidencias en el lugar.
De acuerdo con testimonios citados por medios locales, un hombre habría descendido del vehículo después del impacto y escapado a pie. Esa versión permanecía bajo investigación.
Un amplio operativo de seguridad
Durante la jornada se habían desplegado unos 2.200 agentes para custodiar la celebración. Tras el incidente, se reforzó la presencia policial y se organizaron los traslados de los heridos hacia distintos centros de salud.
Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de cada una de las personas hospitalizadas ni se confirmó el motivo por el que el vehículo ingresó al parque.
El mensaje del alcalde
El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el episodio como un ataque contra una “sociedad libre y abierta”, aunque las fuerzas de seguridad todavía investigaban las circunstancias del atropello.
Wegner envió sus condolencias a los familiares de la víctima y agradeció la rápida intervención de los equipos de emergencia que trabajaron en Tiergarten.