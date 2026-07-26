Tras una espera de 12 años, el Monte Olimpo, el hogar mítico de los antiguos dioses griegos, ha sido incorporado a un salón de la fama más moderna, ya que la Unesco anunció que será añadido a su lista de patrimonio mundial.
Finalmente, el Monte Olimpo se une a la lista de sitios del Patrimonio Mundial
Tras una espera de 12 años, el hogar mítico de los antiguos dioses griegos, ha sido incorporado a un salón de la fama más moderna, ya que la Unesco anunció que será añadido a su lista de patrimonio mundial junto con las playas del desembarco del Día D en el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.
La montaña más alta de Grecia figuró en la lista junto con las playas del desembarco del Día D en el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.
El paisaje de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, escenario de una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres del mundo, también recibió esta distinción, la primera para este país del este de África.
Las candidaturas figuraban entre las decenas de propuestas examinadas en una reunión del comité de la Unesco celebrada el domingo en Busan, Corea del Sur.
En el caso del Olimpo, declarado Patrimonio de la Humanidad mixto en reconocimiento a su importancia cultural y natural, la noticia fue recibida con casi euforia en Grecia .
Inmortalizada como la sede de Zeus, rey de las 12 deidades olímpicas, la montaña, que se eleva 2.918 metros desde una base cercana al nivel del mar, figuraba en una lista provisional de posibles emplazamientos desde 2014.
El jefe de la delegación griega de la Unesco en Busan, Georgios Koumoutsakos, celebró la decisión como una medida que garantizará la preservación del sitio.
«Esto reafirma nuestro firme compromiso de proteger el Monte Olimpo para el beneficio de las generaciones presentes y futuras», declaró. «Como bien nos recuerda la mitología griega, siempre es mejor mantener buenas relaciones con los dioses».
El alcalde de la región, Evangelos Geroliolios, declaró antes del anuncio que la incorporación del sitio “impondría una mayor responsabilidad por nuestra parte para proteger el medio ambiente [local]”, en particular su extraordinaria biodiversidad.
El comité se reúne hasta el miércoles
Se espera que la reunión anual del comité, que finaliza el miércoles, examine alrededor de 30 candidaturas. Las que resulten seleccionadas se sumarán a los 1.248 sitios de 170 países admitidos en la lista del Patrimonio Mundial por su “valor excepcional para la humanidad”.
Los monumentos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial pueden brindar un impulso fundamental para su conservación bajo una convención internacional supervisada por la Unesco, que también ofrece asesoramiento y apoyo financiero.
Otros sitios declarados Patrimonio de la Humanidad son la Acrópolis de Atenas, la Gran Muralla China, las pirámides de Giza en Egipto y el Taj Mahal en la India.
En Francia
Al igual que con el Monte Olimpo, los esfuerzos para que las playas del Día D en Normandía fueran incluidas en la lista se remontan a años atrás.
La oferta francesa incluía las cinco playas —Omaha, Utah, Sword, Gold y Juno— donde desembarcaron más de 150.000 soldados aliados el 6 de junio de 1944, así como el acantilado de Pointe du Hoc, que también fue un punto clave del asalto.
La mayor operación anfibia jamás realizada, en la que murieron 4.000 soldados, fue decisiva en la batalla por liberar a Europa de la ocupación nazi.
Francia propuso por primera vez este tramo de costa de 80 kilómetros (50 millas) en 2008. En respuesta a la decisión, la delegada permanente del país ante la Unesco, Ahlem Gharbi, afirmó que la designación tenía especial relevancia en un momento de tales tensiones internacionales.
El presidente de la región de Normandía, Hervé Morin, quien había defendido la causa, sostuvo que la inclusión en la lista representaría un “inmenso reconocimiento” para los soldados que tanto se habían sacrificado para derrotar al nazismo.
Haciéndose eco de las palabras de los funcionarios griegos, dijo: “Esta decisión nos impone una responsabilidad. Nos obliga a preservar este sitio, a protegerlo, a valorarlo aún más y a promover su importancia”.
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, uno de los organismos que recomiendan la inclusión de nuevos sitios en la lista de la Unesco, ya había advertido sobre la amenaza que representan para los sitios de Normandía el turismo, el cambio climático, el aumento del nivel del mar y el desarrollo de parques eólicos cercanos, y había pedido una mayor vigilancia y conservación.
La costa está cubierta de numerosos vestigios de la época del desembarco, incluidos búnkeres y posiciones de artillería alemanas de hormigón, barcos hundidos e instalaciones aliadas.
La Unesco declaró que las playas conforman un «paisaje cultural excepcional, marcado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su perdurable recuerdo», lo cual justifica una mayor protección. Al igual que el Monte Olimpo, los puntos de desembarco han atraído a un número récord de turistas en los últimos años.
La decisión de la agencia de incluir lugares asociados con conflictos ha alimentado un polémico debate sobre si los "sitios de memoria" son apropiados para ostentar la categoría de Patrimonio de la Humanidad y la misión declarada de la Unesco de "fomentar un mundo de mayor igualdad y paz".
El año pasado se inscribieron en la historia tres lugares utilizados por el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya para la tortura y la ejecución.
Tras tantos años de campaña, los funcionarios griegos afirmaron que la decisión del domingo resultaba aún más gratificante dadas las señales de nuevos retrasos.
En el borrador del orden del día de la reunión de esta semana, la Unesco había indicado que el expediente del Monte Olimpo se devolvería al país para obtener más detalles, lo que avivó temores que resultaron infundados cuando la candidatura obtuvo el apoyo unánime.