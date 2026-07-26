Grecia

Finalmente, el Monte Olimpo se une a la lista de sitios del Patrimonio Mundial

Tras una espera de 12 años, el hogar mítico de los antiguos dioses griegos, ha sido incorporado a un salón de la fama más moderna, ya que la Unesco anunció que será añadido a su lista de patrimonio mundial junto con las playas del desembarco del Día D en el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.