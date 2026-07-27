El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, quien permanece detenido en una cárcel federal de Nueva Jersey, fue enviado a una celda de confinamiento luego de protagonizar una pelea con otro recluso dentro del penal.
Diddy Combs tuvo una pelea en la cárcel y su situación podría complicarse
El rapero fue enviado a confinamiento tras un altercado con otro interno en el penal de Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses. El incidente podría afectar sus beneficios dentro del penal y complicar el camino hacia su salida prevista para febrero de 2028.
El conflicto ocurrió mientras cumple una condena de 50 meses de prisión tras haber sido declarado culpable por delitos vinculados al traslado de personas con fines de prostitución.
El enfrentamiento dentro del penal
Según informaron medios estadounidenses como TMZ y ABC News, el episodio comenzó luego de una discusión con otro interno, quien habría insultado al músico. La situación escaló hasta un enfrentamiento físico que obligó a la intervención de los guardias de seguridad.
Tras controlar la pelea, las autoridades trasladaron a Combs a una celda de confinamiento como medida disciplinaria.
Fuentes citadas por los medios señalaron que el productor musical “se defendió bien” durante el altercado, aunque las autoridades penitenciarias no brindaron detalles oficiales sobre lo ocurrido.
La pelea podría afectar su situación
El incidente generó preocupación en torno al comportamiento de Combs durante su permanencia en prisión, ya que una sanción por mala conducta podría influir en sus condiciones internas.
El artista cumple su condena en el centro penitenciario federal FCI Fort Dix, ubicado en Nueva Jersey, y tiene previsto recuperar su libertad en febrero de 2028.
Desde la prisión evitaron dar información específica sobre el episodio y explicaron que no pueden divulgar datos internos relacionados con los reclusos por motivos de privacidad, seguridad y confidencialidad.
La condena
Combs fue sentenciado a 50 meses de cárcel luego de que un tribunal lo encontrara culpable de dos cargos relacionados con el traslado de personas para ejercer prostitución.
Durante el juicio, el jurado lo declaró no culpable de los cargos de crimen organizado, una acusación que podía haber derivado en una pena mucho más severa.
El proceso judicial tuvo una duración cercana a siete semanas e incluyó el testimonio de 34 personas convocadas por la fiscalía. Tras dos días de deliberaciones, los integrantes del jurado llegaron a un veredicto.