Problema interno

Diddy Combs tuvo una pelea en la cárcel y su situación podría complicarse

El rapero fue enviado a confinamiento tras un altercado con otro interno en el penal de Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses. El incidente podría afectar sus beneficios dentro del penal y complicar el camino hacia su salida prevista para febrero de 2028.