"Me perdí": Diddy Combs pidió clemencia al juez, pero recibió cuatro años de prisión

El magnate del rap convicto Sean "Diddy" Combs escribió una carta al juez que supervisa su juicio penal, pidiendo clemencia durante su sentencia este viernes y culpando a la adicción a las drogas de su comportamiento pasado.
En la carta de cuatro páginas, se disculpa "por todo el daño y el dolor que he causado" y dice que se ha reformado después de pasar 13 meses en una cárcel de Brooklyn.
La carta del jueves llega horas antes de su audiencia de sentencia a las 10:00 ET (15:00 GMT) del viernes.
En julio, fue declarado culpable de dos cargos de prostitución y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. La fiscalía solicita una pena de al menos 11 años, pero los abogados de Combs piden su liberación a finales de este mes.
En su carta al juez Arun Subramanian, Combs se disculpa por agredir a su exnovia, la cantante Cassie Ventura, y escribe: "Literalmente perdí la cabeza".
"Lo siento y siempre lo sentiré", continúa. "Mi violencia doméstica siempre será una pesada carga que tendré que llevar por siempre".
También se disculpa con una mujer anónima que testificó durante el juicio bajo el nombre de "Jane" y dice que se "perdió en las drogas y los excesos".
"Perdí el rumbo", escribió. "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula".
La justicia estadounidense ha condenado este viernes al rapero Sean Combs 'Diddy' a una pena de 4 años de prisión por delitos asociados con prostitución y explotación sexual.
El artista compareció ante un tribunal federal de Manhattan tras ser declarado culpable en julio de organizar viajes de "acompañantes" masculinos a otros estados para participar en encuentros sexuales con drogas —conocidos como 'Freak Offs'— junto a sus parejas, mientras él grababa y se masturbaba.
Combs, de 55 años, entró en la sala con barba canosa y un suéter, abrazando a sus abogados antes de sentarse frente al juez Arun Subramanian.
Los fiscales pedían para Combs al menos 11 años y 3 meses de prisión, mientras que la defensa reclamaba tan solo 14 meses. Su abogado, Jason Driscoll, ha señalado que los casos similares de transporte para prostitución suelen implicar explotación de mujeres vulnerables, lo que no ocurrió en este caso.
En juicios anteriores fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, que podían haber supuesto cadena perpetua. Combs está en una cárcel de Brooklyn desde su arresto el 16 de septiembre de 2024.
