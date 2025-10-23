“A pocos segundos de morir”

Diddy sufrió un ataque con cuchillo en la cárcel y su seguridad genera preocupación

El empresario musical Sean “Diddy” Combs sufrió un intento de agresión con arma blanca mientras estaba detenido en el centro de detención de Brooklyn, lo que reaviva los cuestionamientos sobre las condiciones de su custodia y su integridad física en prisión.