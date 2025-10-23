Diddy sufrió un ataque con cuchillo en la cárcel y su seguridad genera preocupación
El empresario musical Sean “Diddy” Combs sufrió un intento de agresión con arma blanca mientras estaba detenido en el centro de detención de Brooklyn, lo que reaviva los cuestionamientos sobre las condiciones de su custodia y su integridad física en prisión.
El empresario musical sufrió un intento de agresión con arma blanca Créditos: Danny Moloshok/Reuters
Según los abogados del también empresario musical Sean “Diddy” Combs, el incidente se produjo mientras él dormía en el Metropolitan Detention Center, Brooklyn (MDC Brooklyn), cuando otro interno se introdujo en su espacio y le colocó un cuchillo o arma improvisada en la garganta.
Intimidación en la celda
Sean "Diddy" Combs reacciona tras la lectura de los veredictos. Créditos: Jane Rosenberg/Reuters
El amigo de larga data de Combs, Charlucci Finney, declaró: “Se despertó con un cuchillo en la garganta. No sé si se defendió o si llegaron los guardias, sólo sé que ocurrió”.
La defensa sostiene que el agresor buscaba notoriedad al amenazar a un preso de alto perfil: “Sean no es un reo típico, todos lo conocen”, señaló el abogado Brian Steel.
La defensa sostiene que el agresor buscaba notoriedad. Créditos: Steve Marcus/Reuters
Fuentes periodísticas aseguran que no ha habido hasta ahora una confirmación oficial de la Federal Bureau of Prisons o del propio centro correccional sobre el incidente.
El entorno del recluso
Combs se encuentra cumpliendo una pena de 50 meses de prisión tras ser hallado culpable por dos cargos relacionados con transporte de personas para fines de prostitución.
Según la defensa, el artista no ha dormido más de dos horas consecutivas desde su arresto, se alimenta principalmente de meriendas dentro de bolsas y vive con miedo constante.
Cabe señalar que el MDC Brooklyn ha sido señalado en informes previos como escenario de múltiples hechos violentos, entre ellos homicidios e incidentes con armas improvisadas.
El abogado de Combs ha solicitado que su cliente sea trasladado a una instalación de menor riesgo, argumentando que su perfil público lo hace vulnerable a ataques motivados por reconocimiento dentro del penal.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.