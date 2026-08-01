Un terremoto de magnitud 4,7 afectó este viernes por la tarde una zona del sur de Italia, cercana a Nápoles, aunque las autoridades no recibieron pedidos inmediatos de ayuda de emergencia.
Fuerte temblor de magnitud 4,7 cerca de Nápoles causó derrumbes y dejó heridos
El movimiento se registró en los Campos Flégreos, una zona volcánica cercana a la ciudad italiana. Las autoridades informaron daños materiales, cortes de electricidad y personas afectadas sin gravedad.
El epicentro del movimiento se ubicó en los Campos Flégreos (Campi Flegrei), una región volcánica activa donde se encuentra uno de los mayores cráteres volcánicos de Europa, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).
El sismo ocurrió a las 19:46 horas locales (17:46 GMT), con una profundidad de tres kilómetros.
Zona volcánica
Los Campos Flégreos registran actividad sísmica con frecuencia debido a sus características geológicas. El temblor generó preocupación entre los habitantes de las localidades cercanas, aunque inicialmente no se reportaron situaciones de emergencia de gran magnitud.
Los equipos de emergencia comenzaron tareas de revisión para evaluar posibles daños ocasionados por el movimiento.
Heridos y daños materiales
Los bomberos informaron que recibieron avisos por ascensores bloqueados y desprendimientos menores de yeso en algunos edificios, pero no se registraron solicitudes urgentes de asistencia.
El Departamento de Protección Civil italiano confirmó que diez personas resultaron heridas, aunque ninguna presentó lesiones graves.
Además, el organismo indicó que se produjeron derrumbes en edificios deshabitados, cortes de suministro eléctrico, daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra en distintos sectores.
Nápoles sufrió cortes de electricidad
El Ayuntamiento de Nápoles informó que una torre de alta tensión que abastecía de energía a la ciudad cayó como consecuencia del terremoto.
Los equipos técnicos lograron restablecer el suministro mediante un sistema eléctrico alternativo en las zonas afectadas, aunque algunos sectores continuaron con interrupciones mientras avanzaban las reparaciones.
Las autoridades mantuvieron los controles en la zona para determinar el alcance total de los daños provocados por el sismo.