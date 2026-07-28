Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y obligó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para distintas zonas costeras. El fuerte movimiento también provocó heridos, incendios y daños en la infraestructura.
Fuerte sismo de 7,1 en Japón: hay heridos, daños y alerta de tsunami
El movimiento se registró en la prefectura de Kumamoto, provocó derrumbes, incendios y cortes de energía, mientras las autoridades evalúan el impacto y monitorean posibles réplicas.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que ya se reportaron personas lesionadas, edificios derrumbados, cortes de energía y diversos focos de incendio como consecuencia del sismo.
Dónde ocurrió el terremoto
El movimiento telúrico se produjo a las 16:27 (hora local), con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
El organismo indicó que el fenómeno alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, utilizada para medir la intensidad del temblor en la superficie y su capacidad destructiva.
Tras el sismo, la JMA emitió una alerta de tsunami y advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta un metro de altura en distintos sectores de la costa.
Heridos, incendios y daños
Durante una conferencia de prensa, Takaichi señaló que las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto.
"Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas", expresó la mandataria.
Además, indicó que en diferentes localidades se registraron interrupciones del suministro eléctrico, incendios, daños en rutas y puentes, así como el derrumbe de edificios.
La cadena pública NHK difundió imágenes de los incendios y de las afectaciones en la infraestructura, mientras los servicios de emergencia respondían a numerosas llamadas de auxilio.
Pese a la magnitud del terremoto, las autoridades informaron que las centrales nucleares ubicadas en la región no sufrieron inconvenientes ni reportaron anomalías tras el movimiento sísmico.
Japón permanece en alerta
Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Debido a ello, el país registra terremotos con frecuencia y cuenta con estrictas normas de construcción para reducir los riesgos.
Mientras continúan las tareas de evaluación, las autoridades mantienen el monitoreo sobre posibles réplicas y la evolución de la alerta de tsunami emitida para las áreas costeras.