Japón atraviesa una de sus semanas más complicadas por la ola de calor, con temperaturas superiores a los 35°C en varias regiones y un fuerte impacto en la población. En solo siete días, el fenómeno dejó 14 muertos y más de 10.000 personas hospitalizadas.
Japón sufre una ola de calor extrema: al menos 14 muertos y más de 10.000 hospitalizados
Las autoridades emitieron alertas en 41 prefecturas y Tokio activó medidas de emergencia ante el aumento de casos por las altas temperaturas.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades emitieron alertas por calor extremo en 41 prefecturas y Tokio declaró una emergencia debido al aumento de llamados a los servicios de asistencia y la falta de ambulancias disponibles.
Por tercer día consecutivo, el país registró temperaturas muy elevadas desde las primeras horas de la mañana, especialmente en las regiones de Kanto y Tokai. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió que en algunos puntos los registros podían superar los 40°C durante la tarde.
Más de 10.000 atendidos por golpes de calor
Entre el 13 y el 19 de julio, un total de 10.857 personas fueron trasladadas a hospitales por insolación, según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.
La cifra representa el doble de la semana anterior y marcó la primera vez en el año que Japón superó la barrera de los 10.000 casos en un período de siete días.
Del total de afectados, 321 pacientes se encontraban en estado grave, mientras que el 60% de los internados eran mayores de 65 años, uno de los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.
En Tokio, la situación también alcanzó niveles récord: el miércoles, 453 personas fueron hospitalizadas por golpes de calor, la cifra diaria más alta desde que comenzaron los registros en 2010.
Medidas ante la falta de ambulancias
El aumento de emergencias generó una presión inédita sobre los servicios de asistencia. Solo el miércoles se registraron 3.612 llamados, una cifra récord que llevó a las autoridades a advertir sobre la disponibilidad limitada de ambulancias.
“Urgimos a las personas a mantenerse hidratadas y usar el aire acondicionado”, expresó un portavoz de los bomberos ante la situación.
Días de calor extremo
Frente a este escenario, Tokio mantiene activa la campaña Tokyo Cool Biz, una iniciativa impulsada por la gobernadora Yuriko Koike hace más de dos décadas.
El programa permite flexibilizar la vestimenta laboral para reducir el impacto del calor y disminuir el consumo energético, permitiendo que los trabajadores utilicen ropa más ligera en lugar del traje tradicional.
Las alertas por golpe de calor alcanzaron desde la región de Tohoku, en el norte, hasta Okinawa, en el sur. En algunas zonas, la Agencia Meteorológica Japonesa emitió la categoría especial conocida como “kokushobi”, que significa “días de calor cruel”.
Especialistas señalan que el cambio climático asociado a la actividad humana contribuye al aumento de la frecuencia y la intensidad de estos episodios de temperaturas extremas.
El récord histórico de temperatura en Japón se registró el 5 de agosto de 2025, cuando Isesaki, al norte de Tokio, alcanzó los 41,8°C.