La agencia estatal de vigilancia sanitaria Santé Publique France informó este miércoles (22.07.2026) que el país europeo registró 5.764 muertes más de lo que es habitual en este período del año entre el 17 de junio y el 2 de julio pasados, cuando Francia vivió una ola de calor que batió múltiples récords históricos de temperaturas y se convirtió en la más mortal desde 2003.
Francia registró 5.764 muertes durante la ola de calor
La mayoría de los decesos se registraron en la región de París, entre los mayores de 75 años y justo en los días donde se midió el pico de temperatura.
En total, aunque los decesos adicionales no se puedan imputar de manera directa al calor, hubo 21.674 muertes observadas frente a las 15.910 que se preveían normalmente para esas fechas, lo que supone un 36,2 por ciento más. Más de la mitad (56 por ciento) del exceso de muertes se concentró entre los días 25 y 27 de junio, en coincidencia con el pico de calor de aquel episodio canicular.
"Este exceso de mortalidad por todas las causas durante un episodio de ola de calor es el más alto observado desde 2003, aunque sin alcanzar sus niveles"-ya que entonces fallecieron 13.000 personas más de lo esperado-, detalló el organismo en un boletín informativo, cuyos datos son aún provisionales. Las personas de 75 años o más representan dos tercios de estos decesos.
Datos finales en septiembre
Santé Publique France especifica que todas las regiones francesas experimentaron exceso de mortalidad, a excepción de la isla mediterránea de Córcega, Occitania y Provenza-Alpes-Costa Azul, que estuvieron expuestas al calor de forma menos intensa durante este periodo.
Y la región más afectada por el exceso de mortalidad fue la de Île de France, donde se encuentra París y es la más poblada del país, con 1.999 muertes en exceso.
Entre el 17 de junio y el 2 de julio, "se observó un exceso de mortalidad por todo tipo de causas, sin precedentes, en todos los grupos de edad a partir de los 15 años", indicó la agencia sanitaria, que ya había ofrecido balances provisionales del exceso de muertes registrado durante la que fue la segunda ola de calor del verano, aunque relativos solo a la semana con temperaturas más elevadas (del 22 al 28 de junio), cuando se registraron unas dos mil muertes más en comparación a los de la semana precedente.
Las autoridades sanitarias comunicarán un balance final a partir de septiembre sobre las muertes atribuibles al calor durante el verano, al que deberían sumarse las 300 registradas durante la ola de finales de mayo.