Un hospital de Campinas, en Brasil, quedó bajo investigación luego de que una paciente de 76 años con cáncer fuera operada por error tras ser confundida con otra persona. La mujer falleció tres días después del procedimiento y su familia denunció una posible negligencia médica.
Confundieron a una paciente y la operaron por error en Brasil: murió tres días después
El hecho ocurrió en un hospital de Campinas, donde una mujer de 76 años con cáncer fue intervenida tras una confusión y su familia reclama que se investigue lo sucedido.
El hecho ocurrió en el Hospital Beneficência Portuguesa, ubicado en la Región Metropolitana de Campinas, en el estado de São Paulo. El 8 de junio, Jandira Marina Dias Braga ingresó al centro de salud por una obstrucción intestinal provocada por su cáncer de colon.
Según relató la familia, la paciente esperaba conocer los próximos pasos de su tratamiento, pero terminó siendo trasladada al quirófano sin que le explicaran con claridad el motivo de la intervención.
El hospital detectó el error tras la cirugía
De acuerdo con el medio local G1, la mujer fue sometida a una gastrostomía endoscópica, un procedimiento que tuvo una duración aproximada de 35 minutos. Luego de finalizar la operación, el equipo médico descubrió que había ocurrido una confusión: la cirugía correspondía a otro paciente que se encontraba internado en la misma habitación esperando atención.
La nieta de la mujer contó que su abuela ya había atravesado un cáncer 12 años antes y que los médicos le habían indicado que recibiría quimioterapia y podría continuar con una vida normal.
Además, señaló que la familia fue convocada posteriormente por autoridades del hospital para explicar lo ocurrido.
“Dijeron que esto nunca le había ocurrido en su carrera y que mi abuela había sido llevada al quirófano y se había operado en lugar de otro paciente”, expresó la nieta en declaraciones difundidas por G1.
La paciente murió días después
Desde el hospital indicaron que, pese a la confusión, el procedimiento tuvo un “beneficio clínico” para la mujer, ya que permitió drenar líquidos provocados por la obstrucción intestinal. En un comunicado, la institución aseguró que la intervención “no alteró el pronóstico del paciente”.
Sin embargo, al día siguiente de la cirugía, Dias Braga presentó un deterioro en su estado de salud. Según los registros médicos, comenzó con taquicardia, signos de sepsis, confusión mental, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y alteraciones en el ritmo cardíaco.
También se informó que presentó vómitos y expulsión de líquido con apariencia de heces, por lo que fue trasladada a terapia intensiva.
La familia reclama responsabilidades
Ante la evolución desfavorable del cuadro, los médicos decidieron aplicar cuidados paliativos. Finalmente, la mujer murió el 11 de junio por la tarde.
La familia de la paciente exige que se determinen responsabilidades y que se adopten medidas legales contra quienes hayan estado involucrados en el episodio.
Por su parte, el Hospital Beneficência Portuguesa informó que inició una investigación interna y que tomó medidas administrativas relacionadas con los profesionales involucrados en el caso.