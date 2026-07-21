El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó que Santiago Lange fue sometido a una nueva intervención quirúrgica y le dedicó un mensaje de apoyo en las redes sociales. La entidad no brindó precisiones sobre el procedimiento ni difundió un parte médico sobre el estado de salud del múltiple medallista olímpico.
El deporte argentino acompaña a Santiago Lange tras una nueva intervención quirúrgica
El Comité Olímpico Argentino confirmó que el histórico regatista fue sometido a una cirugía y le dedicó un mensaje de apoyo. No se difundieron detalles sobre su estado de salud.
A través de un comunicado, el COA destacó la trayectoria deportiva y humana del regatista, uno de los máximos referentes del olimpismo argentino, y le deseó una pronta recuperación.
Un mensaje de acompañamiento
"Desde el Comité Olímpico Argentino queremos hacerle llegar todo nuestro cariño y acompañamiento en este nuevo desafío", expresó la institución en el inicio de su publicación.
El organismo también resaltó que Lange representa un ejemplo de fortaleza y resiliencia. "A lo largo de su vida, Santiago nos enseñó que la verdadera grandeza no solo se mide por las medallas, sino también por la fortaleza, el coraje y la capacidad de sobreponerse a las adversidades", señaló.
El recuerdo de Río 2016
En el mensaje, el COA evocó uno de los momentos más importantes de la historia del deporte argentino: la medalla de oro obtenida por Lange junto a Cecilia Carranza Saroli en la clase Nacra 17 durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Aquella consagración llegó apenas meses después de que el regatista atravesara una compleja operación por un cáncer de pulmón y completara un exigente proceso de recuperación, una historia que se convirtió en símbolo de superación.
Una trayectoria histórica
Nacido el 22 de septiembre de 1961, Lange disputó siete Juegos Olímpicos y construyó una de las carreras más destacadas del deporte argentino. Además del oro en Río 2016, obtuvo dos medallas de bronce en la clase Tornado junto a Carlos Espínola, en Atenas 2004 y Beijing 2008.
El mensaje del Comité concluyó con un deseo para el deportista: "Toda la familia olímpica argentina está con vos, Santiago. Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte muy pronto nuevamente haciendo lo que más amás".