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Santa Fe: continúa internada la mujer canadiense que sospecha haber sufrido un abuso sexual en México

Tiene 44 años y está siendo asistida en la capital provincial por un equipo interdisciplinario. Se encuentra en buen estado de salud. La fiscalía que investiga el caso intenta develar varias incógnitas.

La mujer es asistida por un equipo interdisciplinario. Foto: ArchivoLa mujer es asistida por un equipo interdisciplinario. Foto: Archivo
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Se recupera en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe la paciente canadiense que se descompuso en la capital provincial, tras arribar desde México, donde habría sufrido un abuso sexual en el marco de un tratamiento por fertilidad.

El director del centro público de salud, el doctor Bruno Moroni, informó que la mujer sigue internada por “posintervención en el extanjero”. Ella se encuentra en sala general, hemodinámicamente estable, en buen estado de salud y es asistida por un equipo interdisciplinario.

Como se recordará, el caso salió a la luz la madrugada del domingo, cuando la mujer, que no habla español, terminó en la sección de Ginecología del Cullen.

La mujer se había descompuesto y tenía dolores abdominales. Contó que unos días antes se había hecho un tratamiento de fertilidad en México y que en ese proceso pudo haber sufrido un abuso sexual.

Investigación

La denuncia fue inmediatamente tomada por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia, que designó a la fiscal Laura Gerard para que investigue el caso.

La causa avanza con hermetismo tratando de develar varios interrogantes, no sólo vinculados con el presunto ataque sexual ocurrido en el extranjero.

También resta confirmar cómo y cuándo la mujer ingresó al país y por qué estaba en Santa Fe sin compañía.

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