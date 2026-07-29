Más de 100 heridos

Qué se sabe del terremoto en Japón: la tragedia deja al menos 18 muertos y causa colapsos masivos

Un violento sismo de magnitud 6,8 sacudió el suroeste de la isla japonesa, con epicentro principal en la prefectura de Kumamoto. Las autoridades informaron que siguen trabajando en encontrar a los desaparecidos atrapados entre los escombros, mientras hay severas fallas en la infraestructura y decenas de miles de hogares sin energía eléctrica.