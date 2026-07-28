Un centro comercial de la ciudad de Kashima, en la prefectura japonesa de Kumamoto, se convirtió en uno de los principales puntos de atención tras el terremoto que afectó este martes al sudoeste de Japón.
Derrumbe en un centro comercial de Japón: buscan a entre 20 y 30 personas que podrían estar atrapadas
El episodio ocurrió en el Aeon Mall Kumamoto, en la ciudad de Kashima, después del fuerte terremoto que sacudió la prefectura de Kumamoto. Una parte del segundo piso de la estructura cedió tras escucharse un ruido similar a una explosión.
En el Aeon Mall Kumamoto se produjo el derrumbe parcial de una parte del segundo piso, luego de que personas que se encontraban en la zona reportaran haber escuchado un fuerte ruido similar al de una explosión. Mientras los equipos de emergencia trabajan para revisar la estructura y avanzar con las tareas de rescate, las autoridades buscan determinar cuántas personas podrían permanecer atrapadas en el interior.
El episodio generó una rápida movilización de bomberos y equipos especializados, que fueron enviados al centro comercial para evaluar los daños y localizar a posibles víctimas. La información disponible durante las primeras horas indicaba que un número todavía indeterminado de personas podía encontrarse en sectores afectados por el derrumbe.
La situación se desarrollaba mientras las autoridades japonesas intentaban establecer un balance preciso de las consecuencias provocadas por el movimiento sísmico. En este contexto, el centro comercial pasó a concentrar la atención debido a la posibilidad de que trabajadores y otras personas hubieran quedado atrapados entre los restos de la estructura.
Un ruido similar a una explosión y el derrumbe de parte del segundo piso
Según los primeros reportes difundidos por medios japoneses, el incidente se produjo después del terremoto. Personas que se encontraban en las inmediaciones y fuentes policiales informaron que se había escuchado un fuerte estruendo, descripto como similar al de una explosión, antes de que se conociera el derrumbe parcial de una zona del Aeon Mall Kumamoto.
Por el momento, las autoridades no habían confirmado cuál fue la causa exacta de ese ruido ni si tuvo una relación directa con el colapso de la estructura. La prioridad durante las primeras horas fue establecer el alcance de los daños y determinar si había personas dentro del sector afectado.
El derrumbe se produjo en un momento de alta complejidad para los servicios de emergencia, debido a que el terremoto había provocado daños en diferentes puntos de la región. Los rescatistas debían avanzar con precaución para evitar nuevos desprendimientos y garantizar su propia seguridad mientras revisaban las instalaciones.
La posibilidad de que hubiera personas atrapadas llevó a reforzar el operativo en el centro comercial. Los equipos de bomberos y rescate comenzaron a trabajar para acceder a las áreas dañadas y verificar si había empleados o visitantes que necesitaran asistencia.
En este tipo de situaciones, las primeras horas resultan determinantes para localizar a posibles sobrevivientes. Sin embargo, las tareas pueden verse demoradas por las condiciones de la estructura y por el riesgo de nuevos movimientos o desprendimientos.
Por ese motivo, las autoridades evitaban establecer un número definitivo de personas afectadas mientras continuaban las tareas de búsqueda.
Buscan a entre 20 y 30 empleados que no pudieron ser localizados
Uno de los datos que generó mayor preocupación surgió de un reporte de la agencia Kyodo, citado por Associated Press, según el cual entre 20 y 30 empleados del establecimiento no habían podido ser localizados durante las primeras horas posteriores al derrumbe.
La cifra no significaba, en ese momento, que todas esas personas estuvieran atrapadas. La falta de contacto podía deberse a diferentes circunstancias vinculadas con la emergencia. Por eso, los equipos de rescate continuaban trabajando para determinar el paradero de cada una de ellas y establecer si alguna necesitaba asistencia.
Al mismo tiempo, otras personas fueron rescatadas de la zona afectada y trasladadas para recibir atención médica. La situación permanecía en evaluación y las autoridades todavía no contaban con un balance definitivo sobre el número de heridos o posibles víctimas vinculadas específicamente con el derrumbe del centro comercial.
Los equipos de emergencia concentraban sus esfuerzos en revisar las áreas donde podría haber personas atrapadas. Para hacerlo, debían avanzar entre sectores dañados y estructuras potencialmente inestables, una tarea que requiere especial cuidado debido al riesgo de nuevos colapsos.
La prioridad era localizar a quienes no habían podido ser encontrados y determinar rápidamente si necesitaban atención médica. En paralelo, los especialistas evaluaban el estado general del edificio para establecer qué sectores podían ser recorridos de manera segura.
El episodio también generó incertidumbre entre familiares y personas cercanas a quienes se encontraban trabajando en el establecimiento. La ausencia de información inmediata sobre el paradero de algunos empleados dificultaba establecer con precisión el número de personas afectadas.
Durante las primeras horas, la información se actualizaba a medida que avanzaban las tareas de rescate y se verificaban los reportes recibidos por las autoridades.
El terremoto había generado daños en distintos puntos de la prefectura de Kumamoto, pero el derrumbe parcial del Aeon Mall Kumamoto se convirtió en uno de los focos principales del operativo debido a la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.
Mientras continuaban las tareas, las autoridades mantenían la cautela sobre las causas del incidente. Aunque el fuerte ruido había sido reportado antes del derrumbe, todavía no se había confirmado oficialmente si ambos hechos estaban directamente relacionados ni qué había provocado exactamente el colapso de parte del segundo piso.
La emergencia seguía abierta y el balance podía modificarse con el avance de las tareas de búsqueda.
Por el momento, el principal objetivo de los equipos desplegados en el Aeon Mall Kumamoto era encontrar a las personas que todavía no habían podido ser localizadas, rescatar a quienes pudieran encontrarse atrapados y garantizar que las tareas se desarrollaran sin poner en riesgo a los propios equipos de emergencia.
Las autoridades japonesas continuaban siguiendo la situación minuto a minuto mientras se esperaba contar con información más precisa sobre el número de personas afectadas y el alcance real del derrumbe.