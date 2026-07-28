Fuerte terremoto

Derrumbe en un centro comercial de Japón: buscan a entre 20 y 30 personas que podrían estar atrapadas

El episodio ocurrió en el Aeon Mall Kumamoto, en la ciudad de Kashima, después del fuerte terremoto que sacudió la prefectura de Kumamoto. Una parte del segundo piso de la estructura cedió tras escucharse un ruido similar a una explosión.