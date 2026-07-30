Fuertes ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron importantes daños en Río de Janeiro y distintas ciudades de Brasil durante la tarde del miércoles 29.
Video: fuertes vientos en Río de Janeiro provocaron dos muertes y destrozos
El temporal asociado al avance de un frente frío generó cortes de energía, interrupciones en el transporte y numerosos daños en distintos puntos de la región.
El fenómeno, asociado al avance de un frente frío, dejó dos personas fallecidas, cortes de energía eléctrica, interrupciones en trenes y metros, además de complicaciones en el tránsito por la falta de funcionamiento de semáforos en varios sectores.
Según informó el Departamento de Bomberos, las dos víctimas murieron tras el derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa. En tanto, en Angra dos Reis se reportó la desaparición de un pescador.
Vientos de más de 100 km/h
Las ráfagas alcanzaron los 105 kilómetros por hora en el aeropuerto de Galeão, mientras que la ciudad ingresó en fase 2 de alerta por las condiciones meteorológicas.
Los fuertes vientos provocaron la caída de árboles en distintos puntos del área metropolitana de Río y generaron numerosos llamados de emergencia. La Defensa Civil y los bomberos atendieron 30 casos por árboles caídos, 26 rescates de personas y cuatro derrumbes de estructuras.
También se registraron personas heridas, aunque sin gravedad. Un trabajador de Fiocruz sufrió lesiones leves y otro hombre recibió asistencia médica en el centro de la ciudad.
Apagón y complicaciones en el transporte
El temporal provocó cortes de energía en distintos barrios de Río de Janeiro y la Baixada Fluminense. El Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) informó que una subestación fue desconectada debido a los fuertes vientos, mientras que la empresa Light señaló que se trató de una falla externa del sistema.
Las zonas más afectadas fueron sectores de la Zona Sur, el Centro y Tijuca.
El corte de luz también afectó la circulación vehicular, ya que numerosos semáforos dejaron de funcionar y generaron problemas durante el horario de regreso a los hogares.
Además, el servicio de trenes y metro sufrió interrupciones por la falta de energía. Algunas formaciones quedaron detenidas entre estaciones y pasajeros reportaron demoras y dificultades hasta la normalización del servicio.
Aeropuertos, rutas y recomendaciones
El aeropuerto Santos Dumont permaneció cerrado para aterrizajes y despegues, mientras que las operaciones en Galeão continuaron, aunque cinco vuelos fueron desviados.
En el puente Rio-Niterói se implementó un sistema de convoy, con aperturas y cierres según la intensidad de las ráfagas y con asistencia de los equipos de la concesionaria para guiar a los conductores.
El viento comenzó a disminuir cerca de las 17:50, aunque se esperaban lluvias durante la noche.
Ante la situación, el gobierno municipal recomendó evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de zonas abiertas, árboles, estructuras metálicas y lugares con riesgo de caída de objetos.
La Defensa Civil pidió mantener puertas y ventanas cerradas, asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y no utilizar velas durante cortes de energía para prevenir incendios.
La llegada del frente frío había sido anticipada y modificó rápidamente las condiciones en la costa. En las playas de Río, como Ipanema, los bañistas debieron retirarse mientras sombrillas, sillas y otros objetos eran desplazados por las intensas ráfagas.