Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este miércoles todos los circuitos turísticos permanecen habilitados y funcionan con normalidad, luego del accidente ocurrido durante una excursión náutica que terminó con la muerte de un turista neerlandés.
Así operan los circuitos de Cataratas del Iguazú tras el accidente que dejó un turista fallecido
El Parque Nacional confirmó que las visitas se desarrollan con normalidad este miércoles, aunque las actividades continúan sujetas a las condiciones del tiempo luego del vuelco de una embarcación turística.
Desde la administración del parque aclararon que el acceso a los diferentes recorridos se encuentra disponible, aunque remarcaron que las actividades continúan sujetas a las condiciones meteorológicas.
El accidente
La tragedia ocurrió durante una excursión en una embarcación turística en la que viajaban ocho personas. Por causas que aún se investigan, el bote volcó y el joven neerlandés Mark Lensink murió ahogado.
Además de la víctima fatal, dos turistas de nacionalidad neerlandesa sufrieron heridas durante el incidente.
El hecho generó una fuerte conmoción entre los visitantes y volvió a poner el foco sobre las condiciones climáticas que afectan a la región.
El estado actual del Parque Nacional
Tras el accidente, comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban una importante crecida del caudal de las Cataratas. Sin embargo, según indicaron desde el Parque Nacional Iguazú, esas imágenes corresponderían a registros antiguos.
En ese marco, las autoridades llevaron tranquilidad a los visitantes y señalaron: "Todos nuestros circuitos están abiertos normalmente, sujeto a condiciones meteorológicas".
De esta manera, los paseos continúan desarrollándose con normalidad, aunque se mantienen bajo permanente evaluación en función de la evolución del clima.
Alerta por tormentas en la región
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes durante la mañana, con una mejora prevista hacia la tarde. No obstante, el pronóstico anticipa que el mal tiempo continuará durante el jueves con tormentas aisladas.
La semana pasada, las intensas precipitaciones provocaron un fuerte incremento del caudal de las Cataratas, lo que obligó a cerrar durante varios días la pasarela de la Garganta del Diablo y a suspender las excursiones náuticas.
En ese momento, el volumen de agua alcanzó los 10 millones de litros por segundo, una cifra que representa casi siete veces el promedio habitual de 1,5 millones.
El impacto del temporal
El incremento del caudal fue consecuencia de las fuertes tormentas que afectaron al noreste argentino y al sur de Brasil en los últimos días.
En ese contexto, también se difundieron imágenes de un tornado registrado en el estado brasileño de Río Grande do Sul, otro de los fenómenos meteorológicos que evidencian la intensidad del temporal en la región.