Una mujer de alrededor de 60 años fue rescatada luego de caer a un pozo de entre 10 y 12 metros de profundidad mientras tendía la ropa en el patio de su vivienda, ubicada en Puerto Iguazú, Misiones. El accidente ocurrió durante el mediodía de este martes, cuando el terreno cedió de manera repentina y la mujer terminó en el fondo de una perforación que, según informaron los rescatistas, contenía agua.
Rescataron a una mujer que cayó a un pozo de 12 metros mientras tendía la ropa en su casa
El hecho ocurrió en una vivienda de Puerto Iguazú, donde el terreno cedió de manera repentina mientras la mujer, de unos 60 años, realizaba tareas domésticas. Bomberos especializados lograron sacarla con vida y fue trasladada a un hospital para una evaluación médica
El operativo estuvo a cargo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, que recibió un llamado de auxilio cerca de las 11, y contó con la participación de una unidad especializada en rescates de alto riesgo. La mujer fue encontrada consciente y pudo ser retirada del pozo mediante técnicas de rescate vertical. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada a un hospital para determinar si presentaba lesiones.
El terreno cedió mientras tendía la ropa
El accidente se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Las Orquídeas. Según la información difundida por los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, la mujer se encontraba tendiendo ropa en el patio cuando el suelo cedió de manera repentina.
La caída se produjo sobre una perforación de entre 10 y 12 metros de profundidad. En el interior del pozo había agua, según constataron los equipos que llegaron al domicilio luego de recibir el pedido de auxilio.
La situación obligó a desplegar un operativo especializado debido a la profundidad del lugar y a las condiciones en las que se encontraba la mujer. La intervención estuvo a cargo de una dotación del Grupo de Emergencias y Rescate en Situaciones de Incidentes (GERSI), una unidad preparada para realizar maniobras en escenarios de riesgo.
Al llegar a la vivienda, los rescatistas observaron que la tapa que cubría el pozo había quedado trabada entre la tierra producto del derrumbe. Esa circunstancia evitó que la estructura cayera sobre la mujer, pero también fue necesario asegurarla antes de comenzar las tareas de rescate.
Los bomberos trabajaron primero para garantizar que la tapa permaneciera estable y no representara un riesgo adicional durante la intervención. Una vez asegurada la zona, uno de los integrantes del GERSI inició el descenso hasta el fondo de la perforación mediante técnicas de rescate vertical.
La maniobra fue realizada de manera controlada, teniendo en cuenta tanto la profundidad del pozo como las condiciones del terreno. El objetivo era alcanzar a la mujer y permitir su posterior extracción hacia la superficie.
De acuerdo con el parte difundido por los Bomberos Voluntarios, al momento de ser encontrada la mujer estaba consciente y orientada en tiempo y espacio. Durante la primera evaluación manifestó únicamente dolor en la zona de la espalda.
Fue rescatada con vida y trasladada para una evaluación médica
Luego del descenso del rescatista, el equipo logró llegar hasta la mujer y comenzar las tareas para retirarla del interior del pozo.
El operativo concluyó de manera exitosa cerca del mediodía. La mujer fue sacada de la perforación y recibió una primera asistencia médica en el lugar, antes de ser trasladada a un hospital para una evaluación más completa.
La información disponible no indica que haya sufrido lesiones de gravedad. Al momento del rescate se encontraba consciente y podía comunicarse con los integrantes del equipo que trabajaron para sacarla del pozo. El dolor de espalda fue el principal síntoma referido durante la intervención.
En el operativo participaron de manera coordinada los integrantes del GERSI, efectivos de la Policía de la provincia de Misiones, personal de la Policía de Tránsito y trabajadores del servicio de emergencias 107.
Las tareas permitieron completar el rescate sin que se registraran otras personas afectadas.
Por el momento, no fueron determinadas las causas que provocaron el colapso del terreno en el patio de la vivienda. Tampoco se informó si el pozo era una estructura preexistente, si contaba con algún tipo de protección o señalización o si el derrumbe estuvo relacionado con las características del suelo.
Las circunstancias que llevaron al desprendimiento del terreno quedaron pendientes de investigación por parte de los organismos correspondientes. En ese sentido, se deberá determinar qué condiciones provocaron que el piso cediera mientras la mujer realizaba una actividad cotidiana.
El episodio ocurrió en una vivienda particular de Puerto Iguazú y requirió la intervención de personal especializado debido a la profundidad de la perforación. El uso de técnicas de rescate vertical permitió llegar hasta la mujer y retirarla con vida.
Tras el operativo, la mujer fue derivada a un centro de salud para completar los controles médicos y establecer el alcance de las molestias que presentaba luego de la caída. La información difundida hasta el momento señala que se encontraba consciente al momento de ser rescatada y que solo había manifestado dolor en la espalda.
Las autoridades no informaron nuevas precisiones sobre el estado de salud de la mujer ni sobre las condiciones estructurales del pozo. La investigación deberá establecer ahora por qué cedió el terreno y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el accidente.