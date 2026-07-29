Operativo de rescate

Rescataron a una mujer que cayó a un pozo de 12 metros mientras tendía la ropa en su casa

El hecho ocurrió en una vivienda de Puerto Iguazú, donde el terreno cedió de manera repentina mientras la mujer, de unos 60 años, realizaba tareas domésticas. Bomberos especializados lograron sacarla con vida y fue trasladada a un hospital para una evaluación médica