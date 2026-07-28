Un nuevo e intenso sistema frontal azota al territorio chileno. Las autoridades de la zona centro-sur del país trasandino debieron declarar la alerta roja ante la crecida crítica de varios cauces de agua, mientras se extienden los anegamientos, la suspensión de actividades escolares y el monitoreo constante de la capital nacional.
Alerta roja en Chile: desbordes de ríos, suspensión de clases y la llegada de un potente temporal a Santiago
Las lluvias torrenciales en el país causan estragos en varias regiones. Las autoridades declaran intensifican las medidas de emergencia y suspenden las clases para proteger a la población.
Alerta roja en el sur y cauces en umbral crítico
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para la totalidad de la región del Maule, así como para las comunas de Tucapel, Cabrero y Los Ángeles, en la región del Biobío. La medida se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) confirmara que múltiples estaciones hidrométricas superaron el umbral rojo de peligrosidad.
Entre los ríos bajo mayor vigilancia por riesgo inminente de desborde se encuentran:
- En la Región del Maule: perquilauquén (San Manuel), Achibueno (La Recova), El Melado (El Salto), Maule (Armerillo) y Palos (junto con Colorado).
- En la Región del Biobío: Río Laja (Tucapel 2), Río Biobío (Longitudinal) y San Carlos de Purén.
La activación de la alerta roja implica la movilización inmediata de todos los recursos logísticos y humanos disponibles para evacuaciones preventivas y asistencia a la población vulnerable mediante los avisos del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Avance del frente frío e impacto en Santiago
Este temporal se suma al impacto que la semana previa dejó severos daños en las regiones del norte como Atacama y Coquimbo. Las precipitaciones intensas afectaron inicialmente a Biobío, Ñuble y Maule, además de mantener lluvias constantes en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Para la Región Metropolitana de Santiago de Chile, bajo alerta temprana preventiva, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé acumulados de 2 a 5 milímetros iniciales y valores de entre 10 y 15 milímetros para la jornada del martes.
Atención en la cordillera: las autoridades mantienen especial preocupación en el sector cordillerano debido a que la isoterma cero se ubicará entre los 2.700 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud relativamente alta incrementa la probabilidad de deshielo de la nieve acumulada, lo que podría derivar en aluviones y crecidas repentinas. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió sobre un riesgo moderado de remociones en masa en las zonas precordilleranas.
Suspensión de clases y recomendaciones oficiales
A raíz de la contingencia climática, el Ministerio de Educación chileno confirmó la suspensión total de clases en diversos puntos estratégicos:
- Región del Ñuble: suspensión preventiva total para establecimientos públicos, subvencionados y privados en niveles parvulario, básico y medio.
- Región de Atacama: suspensión extendida de actividades lectivas en Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco (Provincia de Huasco).
- Región de Coquimbo: medida vigente en la comuna de La Higuera.
Desde Senapred emitieron recomendaciones clave para las zonas vulnerables: evitar transitar o arrojar desperdicios en cauces y quebradas, alejarse hacia sectores elevados en caso de anegamiento e interrupción del suministro eléctrico, acatar de inmediato las alertas de evacuación SAE y resguardar a los animales de corral y mascotas.
Perspectiva meteorológica
Las condiciones meteorológicas prevén una breve tregua a mediados de semana en la zona central antes del ingreso de un nuevo pulso de precipitaciones moderadas a fuertes esperado para el fin de semana. La coordinación entre los organismos de emergencia y la ciudadanía resulta vital en las próximas horas para mitigar los daños de este patrón climático invernal extremo en el país vecino.