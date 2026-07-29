Temporal

Rescataron a más de 120 turistas atrapados por la nieve en el Balcón del Pissis, Catamarca

Un temporal de nieve y viento blanco dejó varadas a decenas de camionetas en uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera catamarqueña. El operativo permitió localizar y asistir a unas 120 personas.