Un temporal de nieve complicó el regreso de más de un centenar de turistas que habían viajado hasta la zona del Balcón del Pissis, en la alta montaña de Catamarca. La acumulación de nieve y la presencia de viento blanco dejaron a numerosas camionetas sin posibilidad de continuar la marcha y obligaron a desplegar un operativo de emergencia para localizar a los grupos, asistirlos y comenzar su descenso hacia zonas seguras.
Rescataron a más de 120 turistas atrapados por la nieve en el Balcón del Pissis, Catamarca
Un temporal de nieve y viento blanco dejó varadas a decenas de camionetas en uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera catamarqueña. El operativo permitió localizar y asistir a unas 120 personas.
El episodio se registró en un camino de alta montaña utilizado para acceder a este atractivo turístico ubicado en el departamento Tinogasta, en las cercanías de Fiambalá. Según la información difundida durante la jornada, el operativo permitió mantener comunicación con los grupos que habían quedado varados y avanzar con la evacuación de las personas que se encontraban en distintos puntos del recorrido.
Las tareas se concentraron especialmente en el sector comprendido entre los kilómetros 18 y 20 del camino al Balcón del Pissis, donde se encontraba buena parte de las camionetas afectadas por la nevada. Para despejar la traza y permitir el avance de los vehículos fue necesario recurrir a maquinaria pesada, mientras equipos de emergencia y personal especializado coordinaban el operativo desde una base instalada en el kilómetro cero.
Un operativo coordinado para bajar a los turistas de la montaña
La emergencia comenzó a ser atendida durante la noche y se extendió durante la madrugada y la mañana del miércoles. Las autoridades organizaron un despliegue que involucró a organismos provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y personal con conocimiento del terreno.
En el operativo participaron Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y de la provincia de Catamarca, Vialidad Provincial, Bomberos Voluntarios, Policía, personal del Ministerio de Salud, baqueanos y rescatistas. También colaboró la empresa minera Zijin-Liex, que puso a disposición recursos para facilitar la asistencia y el traslado de las personas afectadas.
Uno de los principales desafíos fue acceder a los sectores donde las camionetas habían quedado detenidas por la cantidad de nieve acumulada. La presencia de viento blanco redujo la visibilidad y complicó las tareas de desplazamiento en un ambiente de alta montaña, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó durante la mañana que se había logrado localizar y mantener comunicación con todos los turistas varados. En paralelo, los equipos avanzaban con el descenso hacia una base operativa situada en el kilómetro cero, donde se habían dispuesto recursos médicos y de seguridad.
En uno de los reportes difundidos durante la mañana se indicó que 96 personas ya habían podido bajar desde el sector del campamento Tres Quebradas hacia el kilómetro cero, mientras continuaban las tareas para evacuar a otros grupos que permanecían en la montaña. En total, el operativo alcanzó a unas 120 personas, de acuerdo con los reportes oficiales y periodísticos difundidos durante la jornada.
Parte de los turistas fueron trasladados inicialmente hasta las instalaciones ubicadas en la zona del proyecto minero de Zijin-Liex, donde recibieron asistencia y permanecieron fuera de peligro antes de continuar con el descenso.
La emergencia también tuvo impacto en el sistema sanitario de Fiambalá. Desde la madrugada, el hospital local recibió a decenas de personas evacuadas desde la montaña. De acuerdo con el reporte difundido por medios locales, alrededor de 42 turistas fueron atendidos en ese centro de salud. La mayoría presentó cuadros vinculados con la situación vivida durante el aislamiento, como hipotensión y ansiedad, y pudo retirarse luego de ser evaluada.
Dos personas, en tanto, debieron ser derivadas a centros de mayor complejidad por presentar signos de hipotermia. Según la información difundida por las autoridades, ambos casos fueron considerados de gravedad moderada y el resto de los turistas permanecía fuera de peligro.
El despliegue sanitario se mantuvo activo mientras continuaba la evacuación de quienes todavía permanecían en la zona de alta montaña. Ambulancias del SAME y otros vehículos fueron utilizados para trasladar a las personas que necesitaban atención médica.
Las advertencias previas y la investigación que podría abrirse
Además de resolver la emergencia, las autoridades deberán analizar ahora las circunstancias que llevaron a que tantos turistas quedaran atrapados en la montaña.
El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, coordinó parte del operativo desde la base instalada en el kilómetro cero. Durante las declaraciones realizadas mientras se desarrollaba el rescate, señaló que todavía no era momento de buscar responsabilidades, ya que la prioridad era completar la evacuación y garantizar que todas las personas pudieran regresar a zonas seguras.
Sin embargo, el funcionario anticipó que una vez finalizado el operativo se analizarán las circunstancias del viaje y el cumplimiento de las advertencias meteorológicas y de seguridad emitidas previamente.
Según explicó, las autoridades habían difundido recomendaciones y alertas relacionadas con las condiciones climáticas en la alta montaña. Por ese motivo, se evaluará si quienes trasladaron a los turistas hasta el Balcón del Pissis respetaron las indicaciones de Defensa Civil y de la Municipalidad de Fiambalá.
El análisis podría alcanzar también a las empresas y prestadores turísticos que organizaron las excursiones. La intención será determinar si se tomaron las medidas necesarias para evitar que los grupos ingresaran a una zona donde las condiciones meteorológicas podían representar un riesgo.
La situación ya había generado advertencias en los días previos. La alta montaña catamarqueña atravesaba un período de nevadas intensas y dificultades para circular, y distintos reportes habían señalado que varios vehículos intentaron avanzar hacia el Balcón del Pissis mientras la traza se encontraba cubierta de nieve. En ese contexto, equipos de maquinaria pesada trabajaban en la zona para despejar los caminos.
El episodio también se produjo después de otros operativos de rescate registrados durante el mismo período en la cordillera y la Puna de Catamarca, donde las nevadas y las bajas temperaturas habían dejado personas aisladas. Días antes, cuatro trabajadores mineros habían sido rescatados luego de permanecer más de tres días atrapados por la nieve en el área del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros de altura.
La sucesión de estos episodios vuelve a poner en discusión la necesidad de extremar los controles y la planificación de las excursiones en zonas de alta montaña durante el invierno. En estos lugares, un cambio brusco del tiempo puede transformar en pocas horas un recorrido turístico en una situación de emergencia.
Para quienes visitan destinos cordilleranos, las autoridades recomiendan consultar siempre el estado de los caminos, revisar los pronósticos y respetar las restricciones o cierres preventivos que puedan establecerse. También resulta fundamental contratar servicios habilitados y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad y emergencia.
En el caso del Balcón del Pissis, el operativo permitió localizar a los grupos y avanzar con la evacuación sin que se registraran víctimas fatales. La mayoría de los turistas fue asistida y se encontraba fuera de peligro, aunque dos personas debieron ser hospitalizadas por hipotermia.