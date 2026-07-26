El temporal que afecta desde hace varios días a la cordillera de Mendoza mantiene complicadas las condiciones de circulación y obligó a desplegar distintos operativos de asistencia y evacuación.
Temporal de nieve en Mendoza: evacuaron a más de 100 personas y advierten por el viento Zonda
Las intensas nevadas y lluvias complicaron la situación en distintos puntos de la alta montaña mendocina. Los equipos de emergencia trasladaron a 101 personas y trabajan para abrir un corredor sobre la Ruta Nacional 7 que permita llegar hasta Las Cuevas, donde todavía hay pobladores que esperan ser asistidos.
Durante el sábado, los equipos de emergencia rescataron y trasladaron a más de un centenar de personas que habían quedado aisladas o que necesitaban abandonar las zonas afectadas por la acumulación de nieve y las precipitaciones.
La situación se concentra principalmente en sectores de alta montaña, donde las condiciones meteorológicas dificultaron el acceso y el traslado de los equipos de rescate.
En paralelo, las autoridades se preparan para una nueva jornada con condiciones adversas debido a la vigencia de una alerta amarilla por viento Zonda para este domingo.
Según la información difundida por las autoridades, el operativo realizado en la zona cordillerana permitió evacuar a 101 personas desde Puente del Inca hacia Polvaredas.
Entre los casos atendidos se encontraba una familia que decidió autoevacuarse desde Polvaredas debido a la falta de leña, alimentos y otros recursos necesarios para permanecer en el lugar. El grupo, integrado por un matrimonio y tres menores, fue trasladado hasta Uspallata, donde quedó alojado en la vivienda de familiares o allegados.
Rescates y evacuaciones en medio de las nevadas
Las tareas de asistencia se desarrollaron en un escenario marcado por la acumulación de nieve y las dificultades para transitar por las rutas de montaña. Los equipos de emergencia debieron intervenir en diferentes puntos para asistir a personas que habían quedado aisladas y garantizar su traslado hacia sectores más seguros.
En uno de los operativos también fue necesario asistir a un minibús que transportaba a varias familias. De acuerdo con el reporte difundido, los equipos lograron poner nuevamente en funcionamiento el vehículo para que pudiera completar el descenso de la zona cordillerana.
La situación continúa siendo seguida de cerca por las autoridades, especialmente en Las Cuevas, donde alrededor de 20 personas permanecen a la espera de ser evacuadas.
Para concretar el traslado, los equipos dependen de la apertura de un corredor sobre la Ruta Nacional 7, una de las principales vías de conexión entre Mendoza y Chile a través de la cordillera.
La Dirección Nacional de Vialidad trabaja con maquinaria pesada para despejar el camino y permitir el ingreso de los vehículos de emergencia. La prioridad es generar un paso seguro que permita avanzar con el operativo de asistencia sin exponer a los rescatistas a las condiciones más complejas del temporal.
La situación en la alta montaña mendocina ya había obligado en los últimos días a realizar otros operativos. Gendarmería Nacional asistió y evacuó previamente a turistas y pobladores que habían quedado aislados en sectores de la Ruta Nacional 7 debido a las intensas nevadas y la acumulación de nieve que impedía una circulación segura.
En tanto, en el corredor hacia Las Leñas, Vialidad Mendoza mantiene tareas de despeje ante la acumulación de nieve. En esa zona se estableció la obligatoriedad de portar cadenas y utilizarlas en los tramos donde las condiciones del camino lo requieran.
Las autoridades remarcaron que quienes no cuenten con el equipamiento necesario no deberían avanzar, debido al riesgo de quedar varados.
Alerta por viento Zonda y recomendaciones para quienes circulen
El escenario meteorológico previsto para este domingo suma un nuevo factor de preocupación. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del suroeste de Mendoza, mientras que otras áreas cordilleranas del país permanecen bajo advertencias por nevadas, lluvias o viento.
El Zonda puede generar una reducción importante de la visibilidad, además de ráfagas capaces de afectar la circulación y provocar inconvenientes en caminos y rutas.
Por ese motivo, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles en las zonas más comprometidas.
La situación también requiere especial atención de quienes tengan previsto viajar hacia destinos turísticos de montaña durante las vacaciones de invierno.
Las condiciones de las rutas pueden cambiar rápidamente y un camino que se encuentra transitable puede quedar afectado por nuevas nevadas, acumulación de hielo o fuertes ráfagas.
Entre las recomendaciones para circular en zonas con nieve se encuentra utilizar vehículos preparados para este tipo de condiciones y contar con cadenas. También se aconseja revisar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje y seguir las indicaciones de Vialidad y de los organismos de seguridad.
Para quienes permanezcan en viviendas ubicadas en áreas cordilleranas, las autoridades sugieren contar con alimentos no perecederos y agua suficiente, además de disponer de linternas, pilas, abrigo y medicamentos necesarios.
También es importante mantener los ambientes ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente cuando se utilizan sistemas de calefacción durante períodos prolongados.
El temporal vuelve a poner en evidencia las dificultades que pueden generar las condiciones meteorológicas en la alta montaña, donde la acumulación de nieve puede aislar poblaciones y complicar el acceso de los equipos de asistencia.
Por ahora, los operativos continúan concentrados en asistir a las personas que permanecen aisladas y en recuperar la circulación en los corredores afectados.
La prioridad para las próximas horas estará puesta en habilitar el paso sobre la Ruta Nacional 7 hacia Las Cuevas y avanzar con la evacuación de quienes todavía necesitan ser trasladados.
Mientras tanto, las autoridades mantienen las recomendaciones de extremar las precauciones y evitar circular por las zonas más afectadas mientras persistan las condiciones adversas.