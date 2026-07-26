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Temporal de nieve en Mendoza: evacuaron a más de 100 personas y advierten por el viento Zonda

Las intensas nevadas y lluvias complicaron la situación en distintos puntos de la alta montaña mendocina. Los equipos de emergencia trasladaron a 101 personas y trabajan para abrir un corredor sobre la Ruta Nacional 7 que permita llegar hasta Las Cuevas, donde todavía hay pobladores que esperan ser asistidos.