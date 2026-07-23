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Rescataron con vida a cuatro mineros tras pasar tres noches atrapados por la nieve en Catamarca

Los trabajadores quedaron aislados en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Fueron encontrados en distintos puntos del área y trasladados a un hospital con cuadros de hipotermia. Uno de ellos presentaba un principio de congelamiento.