Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer más de tres noches aislados en la Puna de Catamarca, donde quedaron atrapados por un intenso temporal de nieve que provocó temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y acumulaciones de varios metros en la zona del Salar del Hombre Muerto.
Rescataron con vida a cuatro mineros tras pasar tres noches atrapados por la nieve en Catamarca
Los trabajadores quedaron aislados en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Fueron encontrados en distintos puntos del área y trasladados a un hospital con cuadros de hipotermia. Uno de ellos presentaba un principio de congelamiento.
El operativo para encontrarlos se extendió durante varios días y estuvo condicionado por la nieve acumulada y las fuertes ráfagas de viento, que dificultaron el acceso terrestre a una zona ubicada a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Los cuatro hombres fueron localizados en distintos puntos del área y trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra, donde recibieron atención médica por hipotermia. Según la información difundida, todos evolucionaban favorablemente.
Una camioneta quedó sepultada y los trabajadores salieron en busca de señal
De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, los operarios viajaban en una camioneta cuando el vehículo quedó prácticamente cubierto por la nieve. En un primer momento permanecieron dentro del rodado para resguardarse de las condiciones meteorológicas.
Sin embargo, ante el avance del temporal y la acumulación de nieve, decidieron abandonar la camioneta. Encendieron un fuego y comenzaron a desplazarse por la zona con el objetivo de encontrar señal y utilizar un teléfono satelital que contaba con poca batería.
La decisión fue determinante para que los equipos de rescate pudieran ubicarlos. Los trabajadores fueron encontrados en distintos puntos del área afectada y asistidos por los rescatistas, que avanzaron en medio de condiciones complejas para llegar hasta ellos.
El operativo movilizó a unas 60 personas, entre bomberos, policías, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la empresa minera Río Tinto, operarios de compañías contratistas y vecinos de la zona.
Las tareas también estuvieron condicionadas por la magnitud del temporal. En algunos sectores se registraron acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros y fuertes ráfagas de viento que dificultaron durante varios días el desplazamiento de vehículos y equipos de emergencia.
Otros reportes sobre el operativo señalaron que las condiciones meteorológicas incluyeron temperaturas cercanas a los 27 grados bajo cero y ráfagas de viento blanco superiores a los 140 kilómetros por hora.
El campamento minero Tres Quebradas, donde desarrollaban sus tareas los trabajadores, se encuentra en la cordillera de Fiambalá, a unos 4.500 metros de altura. La zona forma parte de un área de alta montaña donde las condiciones climáticas pueden dificultar rápidamente la circulación y las comunicaciones.
Los cuatro trabajadores fueron trasladados al hospital
Una vez localizados, los mineros fueron trasladados para recibir atención médica. Según Noticias Argentinas, los cuatro presentaban cuadros de hipotermia y uno de ellos tenía un principio de congelamiento. La información disponible indicó que todos evolucionaban favorablemente.
El rescate se concretó luego de más de dos días de búsqueda y de un despliegue en el que participaron distintos organismos y actores vinculados a la actividad minera y a la respuesta ante emergencias. La experiencia de los equipos locales resultó importante para avanzar por un terreno afectado por la nieve y encontrar posibles refugios en una zona de difícil acceso.
El episodio se produjo en el marco de un temporal que también dejó a otras personas aisladas en distintos sectores de la Puna catamarqueña. Según reportes publicados durante el operativo, los equipos de emergencia trabajaron además para asistir a turistas y trabajadores afectados por las condiciones meteorológicas.
Tras el rescate de los cuatro mineros, desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se planteó la necesidad de analizar las circunstancias que llevaron a que los trabajadores quedaran aislados.
El gremio señaló que existían alertas meteorológicas previas sobre la intensidad del temporal y pidió revisar si se habían cumplido los protocolos de seguridad correspondientes. La empresa Río Tinto, por su parte, cuenta con un plan de contingencia para situaciones de condiciones climáticas extremas, mientras que distintas fuentes señalaron que la magnitud del fenómeno superó las previsiones.
El rescate permitió poner a salvo a los cuatro trabajadores después de tres noches expuestos a temperaturas extremas y en medio de un escenario que complicó tanto su permanencia en el lugar como el avance de los equipos que intentaban encontrarlos.