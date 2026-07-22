El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 22 de julio una alerta amarilla por tormentas para el extremo sur de Misiones, con pronóstico de lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Alerta por tormentas: qué regiones podrían verse afectadas por el temporal
El pronóstico anticipa chaparrones intensos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que los fenómenos previstos pueden representar riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente, por lo que recomendó tomar precauciones ante el desarrollo de las tormentas.
Tormentas y lluvias intensas
Según el informe del SMN, las zonas alcanzadas por la alerta podrían registrar chaparrones fuertes de manera aislada, acompañados por precipitaciones abundantes en períodos cortos.
Además, se prevé la presencia de actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento superiores a los 90 km/h y la posibilidad de granizo de distintos tamaños.
El organismo estimó que los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 70 y 130 milímetros, aunque no descartó que algunos sectores puedan superar esa cifra de manera puntual.
Otras alertas vigentes
Además del aviso por tormentas, el SMN mantiene otras alertas meteorológicas para distintas regiones del país.
El nivel más elevado de riesgo se concentra en el sur de Chubut y el oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. En esas áreas, las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -11 °C, con posibles efectos sobre la salud de las personas.
En el resto de Santa Cruz continúa vigente una alerta naranja por bajas temperaturas, mientras que sectores del norte de Chubut y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla.
Por otro lado, en la zona cordillerana de Neuquén permanece una alerta amarilla por nevadas, con posibles complicaciones en la circulación, reducción de visibilidad e interrupciones en rutas y pasos fronterizos.
Recomendaciones
Frente a estas condiciones, las autoridades aconsejaron mantenerse informados sobre la evolución del clima y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de los fenómenos.
También recomendaron circular con vehículos preparados para condiciones adversas, especialmente en zonas afectadas por nieve o hielo, y contar con reservas de elementos esenciales como agua potable, alimentos, combustible y medicamentos.
En el caso de las nevadas, se sugirió retirar periódicamente la acumulación de nieve en techos y verificar el estado de los caminos antes de realizar traslados.