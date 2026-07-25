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Alerta meteorológica por viento, frío extremo y nevadas en distintas zonas del país

El SMN difundió recomendaciones ante un escenario climático adverso que afecta a varias provincias y podría generar complicaciones en la circulación, viviendas y actividades al aire libre.

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h este sábado.Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h este sábado.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 25 de julio alertas por distintos fenómenos meteorológicos que afectan a varias regiones del país, entre ellos una advertencia amarilla por vientos intensos en el oeste de Neuquén.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las condiciones previstas pueden generar riesgos para la población, los bienes y el ambiente. En la zona afectada se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

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Recomendaciones

Ante este escenario, el SMN aconsejó tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las recomendaciones se encuentran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos, mantenerse alejado de puertas y ventanas y evitar refugiarse debajo de árboles, carteles, marquesinas o postes.

Además, el organismo recomendó circular con precaución y prestar especial atención al conducir, debido a las posibles dificultades generadas por las ráfagas.

Alertas por frío extremo y nevadas

Además de la advertencia por viento, el SMN mantiene alertas por frío extremo y nevadas en diferentes puntos del país.

En el oeste de Santa Cruz rige una alerta roja por temperaturas extremas, donde las mínimas podrían alcanzar los -11 °C. El organismo indicó que estas condiciones pueden afectar a toda la población, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre y extremar los cuidados.

También se emitieron alertas amarillas por nevadas en Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, con acumulaciones previstas de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en áreas bajas, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Alerta roja por frío extremo este sábado.Alerta roja por frío extremo este sábado.

Nieve y lluvias: otras zonas bajo advertencia

En la cordillera de Mendoza y San Juan permanece vigente una alerta naranja por nevadas, con acumulaciones estimadas de entre 50 y 150 centímetros durante el período de vigencia del aviso, además de reducción de visibilidad.

Por otra parte, sectores de Neuquén y Río Negro cuentan con una alerta amarilla por lluvias fuertes. Frente a esta situación, el SMN recomendó evitar circular por zonas inundables, mantener limpios desagües y sumideros y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

Las alertas para este sábado.Las alertas para este sábado.

El organismo mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y recomienda consultar las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en los niveles de alerta.

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