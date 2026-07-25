El frío volvió a hacerse sentir con intensidad durante la mañana de este sábado en gran parte de la Argentina. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades del sur del país comenzaron la jornada con temperaturas por debajo de los 0°C, consolidándose como los puntos más fríos del territorio nacional.
El frío se hizo sentir: cuáles fueron las 10 ciudades más frías del país este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional registró valores bajo cero en varias localidades durante las primeras horas de la mañana, con un marcado descenso térmico especialmente en la Patagonia.
El Calafate encabezó el ranking
La temperatura más baja de la mañana se registró en El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde a las 7:00 el termómetro marcó -8,2°C, acompañado por una humedad del 100%.
En segundo lugar se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -1,8°C y una humedad del 92%, mientras que Ushuaia ocupó el tercer puesto al registrar -1°C y una humedad del 79%.
Las localidades con menor temperatura
Según el SMN, este fue el ranking de las ciudades más frías durante la mañana:
- El Calafate (Santa Cruz): -8,2°C | Humedad: 100%.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C | Humedad: 92%.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -1°C | Humedad: 79%.
- Esquel (Chubut): 0°C | Humedad: 92%.
- Chapelco (Neuquén): 0,2°C | Humedad: 100%.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,3°C | Humedad: 96%.
- Malargüe (Mendoza): 0,6°C | Humedad: 86%.
- Río Gallegos (Santa Cruz): 1,1°C | Humedad: 97%.
- Trelew (Chubut): 3,2°C | Humedad: 88%.
- Salta (Salta): 3,4°C | Humedad: 91%.
Cómo estará el tiempo este sábado en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, la jornada se presentará con condiciones estables y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones para todo el día.
La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 20°C. Además, se esperan vientos de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse hasta alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se pronostican ráfagas.
Las bajas temperaturas seguirán predominando en buena parte del país, especialmente en la Patagonia y la región cordillerana. En el centro del territorio nacional, incluido Santa Fe, el ambiente se mantendrá fresco durante las primeras horas del día, con tardes templadas y condiciones meteorológicas estables.