#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
SMN

El frío se hizo sentir: cuáles fueron las 10 ciudades más frías del país este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional registró valores bajo cero en varias localidades durante las primeras horas de la mañana, con un marcado descenso térmico especialmente en la Patagonia.

El reporte evidenció un importante contraste térmico entre las distintas regiones del país.El reporte evidenció un importante contraste térmico entre las distintas regiones del país.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El frío volvió a hacerse sentir con intensidad durante la mañana de este sábado en gran parte de la Argentina. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades del sur del país comenzaron la jornada con temperaturas por debajo de los 0°C, consolidándose como los puntos más fríos del territorio nacional.

El Calafate encabezó el ranking

La temperatura más baja de la mañana se registró en El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde a las 7:00 el termómetro marcó -8,2°C, acompañado por una humedad del 100%.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

En segundo lugar se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -1,8°C y una humedad del 92%, mientras que Ushuaia ocupó el tercer puesto al registrar -1°C y una humedad del 79%.

Las localidades con menor temperatura

Según el SMN, este fue el ranking de las ciudades más frías durante la mañana:

  • El Calafate (Santa Cruz): -8,2°C | Humedad: 100%.
  • Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C | Humedad: 92%.
  • Ushuaia (Tierra del Fuego): -1°C | Humedad: 79%.
  • Esquel (Chubut): 0°C | Humedad: 92%.
  • Chapelco (Neuquén): 0,2°C | Humedad: 100%.
  • San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,3°C | Humedad: 96%.
  • Malargüe (Mendoza): 0,6°C | Humedad: 86%.
  • Río Gallegos (Santa Cruz): 1,1°C | Humedad: 97%.
  • Trelew (Chubut): 3,2°C | Humedad: 88%.
  • Salta (Salta): 3,4°C | Humedad: 91%.

Cómo estará el tiempo este sábado en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, la jornada se presentará con condiciones estables y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones para todo el día.

(240525) -- BUENOS AIRES, 25 mayo, 2024 (Xinhua) -- Una mujer porta ropa abrigadora mientras sostiene a su perro en brazos en una calle durante una ola de frío, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 25 de mayo de 2024. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (rtg) (da)Las ciudades donde más bajó el termómetro este sábado.

La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 20°C. Además, se esperan vientos de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse hasta alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se pronostican ráfagas.

Las bajas temperaturas seguirán predominando en buena parte del país, especialmente en la Patagonia y la región cordillerana. En el centro del territorio nacional, incluido Santa Fe, el ambiente se mantendrá fresco durante las primeras horas del día, con tardes templadas y condiciones meteorológicas estables.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Argentina
Clima en Santa Fe
Santa Cruz

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro