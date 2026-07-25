La Comuna de Saladero Cabal puso en marcha un plan de reacondicionamiento de las defensas hídricas que protegen a la localidad frente a posibles excesos de agua. La intervención forma parte de una estrategia preventiva para fortalecer la infraestructura antes del inicio del período de mayores precipitaciones.
Saladero Cabal avanza con obras de defensa hídrica ante la posible llegada de El Niño
La comuna inició el reacondicionamiento de las defensas que resguardan a la localidad y avanzará con la limpieza de los desagües urbanos. Las obras buscan mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales lluvias intensas y posibles excesos hídricos.
Los primeros trabajos se desarrollan sobre la defensa ubicada en el sector sureste del casco urbano y, una vez finalizada esa etapa, las tareas continuarán en la defensa sur.
Comenzaron las tareas en el sector sureste
El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de las estructuras de contención que cumplen un papel fundamental durante los períodos de lluvias intensas, contribuyendo a reducir el riesgo de anegamientos.
La presidenta comunal, Paola Ocampo, señaló que se trata de una obra largamente esperada por la comunidad, especialmente ante los pronósticos que anticipan la posibilidad de un evento climático asociado al fenómeno El Niño en los próximos meses.
"Estamos muy felices de poder anunciar este trabajo tan esperado para todos, ya que estamos a pocos meses de enfrentar el fenómeno El Niño", expresó.
La limpieza de desagües completará el plan de obras
Además del reacondicionamiento de las defensas, el plan contempla la limpieza integral de los desagües que rodean la localidad, una tarea considerada fundamental para optimizar el escurrimiento del agua durante las precipitaciones.
En paralelo, la comuna avanza en la etapa final de la obra de desagües pluviales que se ejecuta en distintos sectores del casco urbano, una infraestructura destinada a mejorar el drenaje y disminuir el riesgo de acumulación de agua en calles y espacios públicos.
Con estas intervenciones, la administración comunal busca reforzar el sistema de protección hídrica de Saladero Cabal y llegar en mejores condiciones al período de lluvias, reduciendo la vulnerabilidad de la localidad frente a eventos climáticos de gran intensidad.
Las obras forman parte de un conjunto de acciones preventivas orientadas a mejorar la infraestructura de drenaje y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias hídricas.