Departamento San Javier

Saladero Cabal avanza con obras de defensa hídrica ante la posible llegada de El Niño

La comuna inició el reacondicionamiento de las defensas que resguardan a la localidad y avanzará con la limpieza de los desagües urbanos. Las obras buscan mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales lluvias intensas y posibles excesos hídricos.