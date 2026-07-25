El departamento Garay contará con cuatro nuevas aulas escolares en el marco del Plan Mil Aulas, un programa provincial destinado a ampliar la infraestructura educativa y responder a las necesidades de los establecimientos que registran crecimiento de matrícula o requieren nuevos espacios para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Cuatro escuelas del departamento Garay ampliarán su infraestructura con nuevas aulas
Cuatro establecimientos educativos del departamento Garay serán beneficiados con la construcción de nuevas aulas en el marco del Plan Mil Aulas. La iniciativa busca ampliar la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes y docentes.
Los convenios para la ejecución de las obras fueron suscriptos este jueves en la ciudad de Santa Fe, durante un acto que reunió a autoridades provinciales, municipales y comunales.
Convenios para ampliar la infraestructura educativa
La iniciativa permitirá incorporar nuevos espacios destinados a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en distintos establecimientos del departamento.
Tras la firma de los convenios, el senador departamental Germán Baumgartner destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar mediante obras que acompañen el crecimiento de las comunidades educativas y generen mejores condiciones para estudiantes y docentes.
Cuatro escuelas serán beneficiadas
Las nuevas aulas serán construidas en cuatro instituciones educativas de la costa santafesina: Escuela N.º 110 de Colonia Mascías. Escuela N.º 425 de Helvecia. Escuela N.º 535 de Santa Rosa de Calchines. Anexo de la Escuela N.º 1242 de Saladero Mariano Cabal.
Las obras beneficiarán a cientos de alumnos y docentes del departamento Garay, permitiendo disponer de mayores espacios para el desarrollo de las actividades escolares.
Espacios para acompañar el crecimiento de la matrícula
El Plan Mil Aulas tiene como objetivo ampliar la capacidad edilicia de las escuelas santafesinas mediante la construcción de nuevos espacios educativos, favoreciendo una mejor organización de las actividades áulicas y acompañando el crecimiento de la matrícula.
Con estas incorporaciones, los establecimientos educativos del departamento Garay podrán mejorar sus condiciones de funcionamiento y ofrecer ámbitos más adecuados para el aprendizaje y el trabajo diario de las comunidades educativas.