Educación

Cuatro escuelas del departamento Garay ampliarán su infraestructura con nuevas aulas

Cuatro establecimientos educativos del departamento Garay serán beneficiados con la construcción de nuevas aulas en el marco del Plan Mil Aulas. La iniciativa busca ampliar la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes y docentes.