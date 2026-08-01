Este lunes se retoma la actividad del Congreso de la Nación tras el receso de dos semanas que sirvió para que las diferentes estructuras de ambas cámaras reordenen sus estrategias de cara al último semestre antes del año electoral.
Por qué se realizó el receso del Congreso y qué actividades ya están confirmadas
Las dos semanas de descanso legislativo en Argentina llegan a su fin. Las propuestas del oficialismo y lo pendiente a discutir ya aparecen en la ventana.
El Congreso argentino cuenta con dos períodos de receso a lo largo del año. El receso de verano se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero (o 29 en años bisiestos) y el de invierno, el cual dura 15 días corridos en la segunda quincena de julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno de los empleados legislativos, del Poder Judicial y el calendario escolar.
Dicha metodología está estructurada en torno al año legislativo definido por la Constitución Nacional y los reglamentos internos de Diputados y Senadores.
¿Por qué se realiza el receso?
El Artículo 63 de la Constitución Nacional fija que el período de Sesiones Ordinarias va del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. Fuera de esa ventana, el cuerpo entra en receso institucional.
Otro de los argumentos se basa en la condición de que Argentina es un país federal y que el receso permite que diputados y senadores regresen a sus provincias de origen para tomar contacto con sus representados, articular proyectos con intendentes y gobernadores, e identificar problemáticas locales en el territorio en profundidad.
Estas semanas sin debates en el recinto se aprovechan para mantenimiento informático, acondicionamiento de las instalaciones del Palacio Legislativo y tareas de conservación de archivos, entre otras.
La agenda en el Congreso
Tras el receso invernal de julio de 2026, la Cámara de Diputados retomará en agosto su actividad con una agenda centrada en buscar acuerdos con bloques aliados para tratar modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la ley de lobby o transparencia y gestión de intereses, y proyectos pendientes como la ley “antibarras” y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Se espera el ingreso del proyecto de ley de presupuesto nacional para las cuentas del próximo año y desde el Ejecutivo se planea enviar proyectos adicionales vinculados a desregulaciones económicas y reformas institucionales.
En lo que respecta al Senado, el martes 4 de agosto habrá reunión de la Comisión de Defensa Nacional con cinco expedientes para discutir. La Cámara Alta ya acordó sesionar el jueves 6 de agosto.
Tras la última reunión de Labor Parlamentaria, se definió retomar el trabajo en el recinto ese jueves. El eje central será el proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios en la Ley de Tierras tras un acuerdo con el Ejecutivo, y el tratamiento de unos 30 pliegos para designaciones judiciales y diplomáticas.
Para la sesión del 13 de agosto se prevé tratar la Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar el temario del día 6 pero fue pospuesta.