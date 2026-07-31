El gobierno del presidente Javier Milei envió este jueves por la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el oficialismo aspira a sancionar antes de fines de agosto.
Cuándo podría tener media sanción en Diputados la reforma del Banco Central
El proyecto para modificar el BCRA, impulsado por el oficialismo, prohíbe el financiamiento estatal para evitar la emisión monetaria y controlar el déficit.
La iniciativa ahora tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Santiago Paul, y Bertie Benegas Lynch.
El presidente Javier Milei anoche anunció los detalles de la reforma del Banco Central, que apunta a prohibir el financiamiento a través de adelantos del BCRA al Estado Nacional y las provincias para evitar la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
Será el principal proyecto que tratará la Cámara de Diputados en el segundo semestre del año junto al presupuesto 2027 que ingresará el próximo 15 de septiembre.
Las negociaciones
Con la reanudación de la actividad parlamentaria tras las vacaciones de invierno, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con los bloques aliados para construir las mayorías necesarias tanto en las comisiones como en el recinto de sesiones para sancionar este proyecto.
La Libertad Avanza tiene 95 miembros, pero necesita 129 diputados, con lo cual necesita los aliados aporten 34 legisladores para poder aprobar esta iniciativa estratégica para el Gobierno Nacional.
El radical Lisandro Nieri ya adelantó que está de acuerdo con el proyecto al expresar que "celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA"
" Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad".
El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.
Los detalles del proyecto
- El objetivo del Banco Central será preservar el valor de la moneda.
- Prohíbe dar asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario.
- Se prohíbe comprar títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario, cerrando expresamente la vía de financiamiento monetario mediante suscripción directa de deuda pública,
- Se mantiene el mecanismo de designación de autoridades, pero la remoción deberá necesitar del respaldo de los dos tercios de cada cámara, ya que hasta ahora era solo una función del Senado Nacional.
- Se elimina las Letras Intransferibles y se restringe la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central.
- El BCRA no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras, ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.
- La transferencia de utilidades al Gobierno nacional queda doblemente resguardada: solo procederá una vez que la reserva general y las demás reservas de resultados alcancen al menos el 50 % del capital del Banco, y previa manifestación de que esos fondos se destinarán exclusivamente a la cancelación de deuda pública.