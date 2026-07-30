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Milei presentó el proyecto para blindar la autonomía del BCRA

El Presidente dio un mensaje al país desde las 20 para detallar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

Javier Milei este jueves leyendo la propuesta de reforma para el BCRA. Crédito: PresidenciaJavier Milei este jueves leyendo la propuesta de reforma para el BCRA. Crédito: Presidencia
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El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a utilizar la Cadena Nacional este jueves desde las 20 horas para exponer los ejes de uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: la profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El mensaje de Milei

Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central argumentando que lo hace para poner fin a "la estafa de falsificar" dinero que llevó a una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde 1935.

"Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy", sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

"Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre", finalizó Milei.

Los detalles

El anuncio, que fue grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, buscó sentar las bases normativas para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, estableciendo a la preservación del valor de la moneda como el único y prioritario mandato de la entidad de la calle Reconquista.

En la elaboración de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

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Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación tras el receso invernal y pretende ser sancionado lo antes posible. En el oficialismo aseguran que los votos “están”.

Argentina's President Javier Milei arrives at Torre Tagle Palace, on the day of Peru's President-elect Keiko Fujimori swearing-in ceremony, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela PonceJavier Milei. REUTERS/Angela Ponce

En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

Argentine Economy Minister Luis Caputo and International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva leave the Argentine Economy Ministry to meet Argentine President Javier Milei as Georgieva begins her two-day visit to Argentina, marking her first trip to the country as IMF chief, in Buenos Aires, Argentina, July 27, 2026. REUTERS/Tomas CuestaLuis Caputo recibió esta semana a Kristalina Georgieva. REUTERS/Tomas Cuesta

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de "shutdown" o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

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