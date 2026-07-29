Desde la entrada en funciones de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Nación, la Mesa Política había establecido una periodicidad semanal en sus reuniones. Al menos, hasta estos días.
Qué pasó con la reunión de Mesa Política del gobierno nacional de esta semana
La intensa actividad del presidente Javier Milei y el "bache" provocado por el receso legislativo obligó algunas modificaciones en el calendario del círculo rojo de Nación.
En vísperas del final del receso invernal en el Congreso Nacional, el círculo rojo del oficialismo no tendría prevista una nueva convocatoria para esta semana.
La última edición, con la participación de Karina Milei; Diego Santilli; Fabián Fernández; los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, data del pasado martes 21 de julio, en el que equipo limó asperezas en torno a la suspensión del tratamiento del proyecto de Propiedad Privada.
Qué pasó con la Mesa Política
Si bien la instancia reducida se reúne todos los martes, en particular desde el ascenso de Diego Santilli como jefe de Gabinete, y la inclusión del secretario de Prensa, Fabián Fernández, el intercambio de esta semana debió posponerse por la ausencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien escoltó al presidente Javier Milei en su viaje Perú.
"Karina no convocó aún", precisó una fuente de Casa Rosada. Lo cierto es que la administración libertaria cuenta con una ambiciosa agenda de reformas previstas para la segunda mitad del año, que estará marcada -garantizan- por una intensa actividad legislativa.
Pendiente y sin los votos necesarios figuran los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento fue pospuesto -por tercera vez- en la Cámara de Senadores el próximo jueves 6 de agosto, pero también el de Inocencia Fiscal II, que ingresará por Diputados.
Asimismo, la reforma electoral, otra de las claves que identifican en Casa Rosada para consolidar la reelección del libertario, tampoco cuenta con la garantía de los gobernadores que requiere el oficialismo para su sanción.
Cuál es la agenda de Milei
Este jueves, el mandatario preparará el detalle del proyecto con el que apuesta a modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Lo hará por cadena nacional, desde el salón blanco, acompañado por su equipo económico, y se emitirá a las 20.
Si bien la agenda podría someterse a cambios, en función de las necesidades de la administración libertaria, a la vuelta al país de la delegación que acompañó al mandatario a Perú, no se espera que los alfiles legisladores se reencuentren esta semana. Hay grandes posibilidades de que el intercambio tenga lugar el martes de la próxima semana.
En Balcarce 50 consideran que las modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal debería ser "el proyecto más fácil de aprobar", pero ven con preocupación los cambios en Zonas Frías y la reforma electoral. "El panorama es más complejo", sostuvo ante esta agencia una fuente del reducido círculo elegido por el Presidente.