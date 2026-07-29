Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, aseguró que "no hay chance de romper relaciones" con Brasil tras la tensión diplomática que se vivió en los últimos días entre el presidente Javier Milei y su par brasilero Luiz Inacio Lula Da Silva.
El gobierno argentino descartó romper relaciones diplomáticas con Brasil
En declaraciones radiales de este miércoles, el canciller argentino remarcó que lo sucedido corresponde a “diferencias políticas e ideológicas” entre ambos presidentes.
Quirno desestimó además las afirmaciones del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien dijo este martes que Javier Milei está “perjudicando al pueblo argentino” con su ataque hacia el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Son juicios de valor. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde, pero son un país soberano y ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras”, señaló Quirno a radio Mitre.
Pese al entredicho por las declaraciones de Milei, el canciller enfatizó que “no hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, y explicó que desde la Argentina “no llevamos esto al plano institucional, dejamos la disputa en un tema electoral, en una diferencia ideológica”.
El titular del Palacio San Martín dijo esperar que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, quien fue llamado a consultas por Itamaraty como forma de protesta por las afirmaciones de Milei, “retorne al país lo antes posible”.
Asimismo, y consultado por el plano regional, Quirno opinó que “Milei es un defensor global de las ideas de la libertad”, y destacó que “ha apoyado los cambios que se han producido en la región” con la seguidilla de triunfos de presidentes de derechas.
“Tenemos una alianza estratégica con los Estados Unidos, producto no solo de la afinidad entre ambos países sino también por la afinidad personal entre el presidente (Donald) Trump y el presidente Milei, pero también esto está dado por el liderazgo del presidente Milei que se refleja en el mundo y en la región”, señaló.
Lula anunció un acuerdo entre el Mercosur y la República de Corea
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la creación de un grupo de trabajo para destrabar las negociaciones de un acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Corea, al tiempo que defendió el multilateralismo y condenó el proteccionismo durante la visita oficial a Brasilia de su homólogo surcoreano, Lee Jae-Myung.
“Decidimos crear un grupo de trabajo que va a identificar sensibilidades de ambos lados y evitar que sean un obstáculo para la reanudación de las negociaciones de un acuerdo entre el Mercosur y (República de) Corea”, afirmó el mandatario brasileño en una declaración conjunta a la prensa tras reunirse con Lee.
El anuncio ocurre mientras el Gobierno brasileño busca ampliar mercados y diversificar sus socios comerciales ante el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños.
En su declaración, Lula da Silva sostuvo que Brasil y República de Corea comparten el compromiso con el diálogo y la cooperación internacional.
“Seguiremos construyendo un mundo regido por el diálogo, el respeto entre las naciones y el fortalecimiento del multilateralismo. La paz y el desarrollo no nacen de la imposición, nacen de la cooperación”, afirmó, según el cable de Xinhua que la Agencia Noticias Argentinas tomó para la elaboración de este informe.