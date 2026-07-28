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Formalizan una denuncia ante la justicia brasileña para que investigue el viaje de Milei a San Pablo

El Partido de los Trabajadores radicó la denuncia por posible injerencia extranjera. El escrito alude a los insultos del presidente argentino al mandatario brasileño. En tanto, el vocero Ravier minimizó la disputa y aseguró que "no impactará en la diplomacia".

"¿Quién es ese tipo?", contestó el presidente de Brasil ante la consulta por las críticas que recibió por parte del mandatario argentino. Foto: REUTERS / Adriano Machado."¿Quién es ese tipo?", contestó el presidente de Brasil ante la consulta por las críticas que recibió por parte del mandatario argentino. Foto: REUTERS / Adriano Machado.
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Se formalizó ante la justicia electoral brasileña la denuncia del PT junto al PV y el PCdoB para que se investigue si la presencia de Javier Milei en San Pablo constituyó posible injerencia extranjera en la campaña electoral de Brasil, tras los insultos dirigidos a Luiz Inácio Lula Da Silva.

En el escrito, el Partido de los Trabajadores pidió que la justicia examine la participación de Milei en la convención del Partido Liberal que avaló la candidatura de Flávio Bolsonaro y si se movilizaron estructuras estatales, directas o indirectas, para impulsar un acto de naturaleza político-electoral que pueda afectar la normalidad del proceso electoral brasileño.

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El PT sostuvo que "el presidente argentino expresó explícitamente su apoyo al candidato" y que los ataques personales de Javier Milei contra Lula y un ministro del Supremo Tribunal Federal no fueron un hecho fortuito, por lo que la denuncia ante la justicia electoral busca determinar si hubo afectación de la soberanía y la igualdad entre competidores.

La federación que gobierna con Lula aclaró que el pedido no implica "ninguna conclusión sobre irregularidades electorales o administrativas", sino que pretende preservar la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral en Brasil.

Detalles del escrito y los pedidos al órgano electoral

El PT, acompañado por PV y PCdoB, presentó la denuncia ante la Fiscalía General y solicitó a la justicia electoral brasileña que investigue la condecoración y la presencia institucional vinculada al acto donde Milei participó en el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro.

Argentine President Javier Milei and Brazilian Senator Flavio Bolsonaro, who is to be announced as candidate for Brazil's presidential elections, hold an Argentine soccer team jersey and a Brazilian flag as they attend the national convention of the Liberal Party (PL) in Sao Paulo, Brazil, July 25, 2026. REUTERS/Jean Carniel TPX IMAGES OF THE DAYMilei en San Pablo junto a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente detenido por intento de golpe de Estado. Foto: REUTERS / Jean Carniel.

En el documento se pidió verificar si hubo movilización de estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras para impulsar el acto y si esa movilización pudo configurar una injerencia en la sucesión presidencial de Brasil.

El Partido de los Trabajadores enfatizó que la soberanía nacional exige que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño.

Reacciones oficiales y acciones paralelas

En Buenos Aires, el vocero presidencial Adrián Ravier minimizó los dichos de Milei y dijo que "no va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino", y aseguró que no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre ambos pueblos.

El vocero Ravier este martes en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Crédito: PresidenciaEl vocero Ravier este martes en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Crédito: Presidencia

Desde Brasil, el gobierno llamó en consulta a su embajador en Buenos Aires como medida institucional tras los insultos contra Lula y la repercusión del episodio en la arena política y electoral.

En Argentina, además, dos abogados presentaron una denuncia para que se investigue en el fuero local si hubo desvío de fondos públicos en el viaje de Javier Milei a San Pablo, lo que añade una vía judicial paralela a los pedidos ante la justicia electoral y la Fiscalía.

El estado actual es que la denuncia permanece en manos de la justicia electoral brasileña y la Fiscalía General, con la expectativa institucional de que se determine si existió injerencia extranjera y si la actuación afectó la normalidad del proceso electoral en Brasil.

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