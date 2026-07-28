Siguen los cruces

Formalizan una denuncia ante la justicia brasileña para que investigue el viaje de Milei a San Pablo

El Partido de los Trabajadores radicó la denuncia por posible injerencia extranjera. El escrito alude a los insultos del presidente argentino al mandatario brasileño. En tanto, el vocero Ravier minimizó la disputa y aseguró que "no impactará en la diplomacia".