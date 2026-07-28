Conferencia de prensa

Ravier negó haber dicho que el dólar subirá a $1800 y afirmó que “hay menos gente que no llega a fin de mes”

En su quinta presentación ante la prensa acreditada y consultado por El Litoral, el vocero presidencial salió a decir que sus declaraciones sobre el valor de la moneda estadounidense fueron sacadas de contexto. En referencia a la situación económica, expresó que “no es cierto que todos los argentinos no llegan a fin de mes”.