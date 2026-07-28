Tras anunciar que Javier Milei dará una Cadena Nacional el próximo jueves a las 20 horas para dar a conocer el proyecto de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el vocero presidencial, Adrián Ravier, le respondió a El Litoral con respecto a sus dichos sobre la posibilidad de una suba del dólar a 1800 pesos para fin de este año.
Ravier negó haber dicho que el dólar subirá a $1800 y afirmó que “hay menos gente que no llega a fin de mes”
En su quinta presentación ante la prensa acreditada y consultado por El Litoral, el vocero presidencial salió a decir que sus declaraciones sobre el valor de la moneda estadounidense fueron sacadas de contexto. En referencia a la situación económica, expresó que “no es cierto que todos los argentinos no llegan a fin de mes”.
El funcionario señaló: “Pienso que la expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. Si bien en los medios han reproducido un extracto muy cortito de mi respuesta, la pregunta que a mí me hicieron en este programa refería a cómo veía yo a la Argentina al momento de la elección en octubre de 2027, cómo llegaba la Argentina, si llegaba holgada, cómo llegaba a octubre de 2027. Mi respuesta fue que, por supuesto, llegamos muy bien, con 3 años de crecimiento económico, en 2025, 2026 y 2027”, explicó.
A la vez, Ravier que añadió que, “simplemente dije que el tipo de cambio real se iba a sostener a octubre de 2027 en los valores actuales, en línea con lo que plantea el relevamiento de expectativas de mercado. Ahora, en ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde puede estar el dólar y mucho menos decir que el dólar va a estar en un valor, o debería estar en un valor hoy o de acá a los próximos meses, hasta diciembre. Siempre me referí a 2027 y no a mi mirada o la del Presidente o la del Gobierno, sino a cómo el mercado lo proyecta a esa fecha”.
Ravier cerró el tema al declarar que, “si me preguntaran cuál es el valor futuro del dólar a una fecha determinada, la respuesta del Gobierno, la respuesta del Presidente, la respuesta del equipo económico, mi respuesta, es que el tipo de cambio flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda”.
La consulta por declaraciones de Georgieva
Este diario también lo consultó con respecto a la situación -de la que también se hizo eco la titular del FMI, Kristalina Georgieva- en torno a los bajos salarios, la caída del trabajo en blanco junto al consumo, y cómo harían los funcionarios para sobrevivir y llegar a fin de mes con un sueldo -formal- entre $1.300.000 y $1.800.000, o jubilaciones mínimas que rondan los $419.000 (sin el bono de $70 mil).
El portavoz del Poder Ejecutivo Nacional hizo hincapié en la herencia que recibió Milei y remarcó que en ese momento, “no había un tipo de cambio libre sino múltiples tipos de cambio y un tipo de cambio Blue que triplicaba el tipo de cambio oficial. Entonces cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante, todo mejora: la producción, la exportación, los salarios reales, las ventas minoristas ni hablar por supuesto los motores más importantes de agroindustria, energía, minería", afirmó.
En esa línea, se preguntó: “¿Cuál es la trampa? Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023, con respecto a 2017 que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Mauricio Macri o si uno compara con algún momento en el que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad y de ingresos entonces hoy estamos un poquito abajo y ese es el cuestionamiento. Pero se olvidan que estábamos en un pozo del cual salimos. Yo creo que la Argentina logró salir del pozo, logró recuperar los ingresos”.
El refrito a Caputo
Asimismo, Ravier le manifestó a este medio: “La pregunta que hacías también la respondió un poco el ‘Toto’ (Luis) Caputo en la última entrevista. Él decía: «Nosotros esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos». Por ahí también se agrega ruido. Yo a veces digo: «Nosotros no estamos de acuerdo con que todos los argentinos, todos los argentinos, no lleguen a fin de mes». Eso no es cierto. Ahora, claramente, en toda la historia argentina siempre ha habido argentinos que no llegan a fin de mes. Hacemos todo este trabajo que describimos cada martes, transformando la Argentina, para que la cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes cada vez sea menor. Y creo que, si uno mira los datos de pobreza y de indigencia, donde se ha reducido a la mitad y a la tercera parte, respectivamente, por suerte podemos mostrar con mucho orgullo que hay cada vez menos gente que no llega a fin de mes”, aseguró, antes de concluir subrayando:
“Nosotros de ninguna manera somos insensibles a estas personas que no la están pasando bien, pero entendemos que el modelo económico liberal va a tener impacto para que las cosas vayan mejorando poco a poco”.