La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, arribó esta mañana el yacimiento de Vaca Muerta, principal usina de dólares del país para garantizar el pago de la deuda pública.
Georgieva recorrió Vaca Muerta con Caputo y autoridades de YPF
Tal y como estaba previsto, la búlgara llegó a los yacimientos del sur del país junto el equipo económico de Milei. Las fotos.
Con un operativo especial que incluyó el viaje el avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el principal pozo activo de la cuenca.
Georgieva está acompañada por la comitiva con la que llegó a la Argentina y junto a ellos voló el ministro de Economía Luis Caputo, y en Neuquén fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín. También participó de la recepción el gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa.
El desembarco de Georgieva se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en las zonas aledañas. Georgieva recorrerá diferentes áreas y mantendrá encuentros con los principales directivos de las empresas que operan en la zona.
La directora del FMI señaló a la industria energética como uno de los principales sectores que apuntalan la economía del país.
En primera persona
"Les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", dijo Horacio Marin, CEO de YPF.
"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos". cerró.