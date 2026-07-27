Kristalina Georgieva llegará este lunes en Argentina para respaldar el rumbo económico de Javier Milei, pero también para observar de cerca los puntos donde el programa empezó a perder margen.
La titular del FMI llega este lunes a la Argentina: reunión con Milei y visita a Vaca Muerta en la agenda
Kristalina Georgieva mantendrá reuniones políticas, contactos con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta, mientras el Gobierno exhibe la acumulación de reservas y busca relativizar el incumplimiento de la meta fiscal.
La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se extenderá hasta el martes y será la primera de una máxima autoridad del organismo en ocho años. La última había sido Christine Lagarde en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri y en el marco de las reuniones del G20.
Aunque la agenda todavía puede sufrir modificaciones, Georgieva tiene previsto reunirse a las 14 con Milei en la Casa Rosada. También mantendrá encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; funcionarios, empresarios, académicos y estudiantes. Además, ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda y encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad.
El martes viajará a Neuquén para visitar Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, donde será recibida por el titular de YPF, Horacio Marín. La escala no es protocolar: el Gobierno presenta al sector energético como uno de los pilares para generar divisas, sostener el superávit comercial y reducir la vulnerabilidad externa.
Gesto político
La llegada de Georgieva no forma parte de una misión técnica de revisión. Los números finos del acuerdo seguirán en manos del staff del organismo. Sin embargo, es ineludible que el desembarco tiene peso político. Con su presencia busca ratificar personalmente el programa económico y transmitir una señal de continuidad a los mercados cuando empiezan a crecer las dudas por el calendario electoral de 2027.
La vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado que la visita serviría para mantener un diálogo con “distintos actores sociales y del ámbito productivo” y analizar la coyuntura del país. En la Casa Rosada esperan que Georgieva vuelva a destacar la baja de la inflación, el orden fiscal y la acumulación de reservas, los tres pilares que el oficialismo utiliza para defender su gestión.
La Argentina mantiene vigente el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 de su historia con el Fondo. El programa contempla desembolsos por unos US$ 20.000 millones, de los cuales ya fueron girados US$ 15.800 millones. La deuda total con el organismo asciende a US$ 57.870 millones, lo que convierte al país en su principal deudor, con el 34,6% de los créditos pendientes de cobro.
Cuentas fiscales
La principal preocupación dejó de enfocarse en las reservas. El Banco Central lleva comprados más de US$ 13.000 millones durante 2026 y logró al cierre de la última semana superar el objetivo de acumulación previsto para el primer semestre.
Con ese frente más ordenado, la atención empezó a desplazarse hacia las cuentas públicas. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un rojo financiero de $1.024.891 millones. De ese modo, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones durante el semestre, por debajo de los $6,86 billones comprometidos con el organismo.
La diferencia es acotada y en el mercado descuentan que el FMI podría otorgar una dispensa técnica. Pero el dato expone que el equilibrio fiscal tiene menos holgura, en un contexto de recaudación debilitada, actividad económica irregular y mayor gasto en subsidios energéticos.
El Gobierno atribuye parte del desvío a la postergación de vencimientos del Impuesto a las Ganancias y sostiene que, de haberse cobrado en junio, el objetivo habría quedado prácticamente cumplido. El argumento será parte del intercambio político con Georgieva, aunque la evaluación formal recién llegará en la próxima revisión.
Dólares y financiamiento
La acumulación de divisas ofrece la contracara favorable. El programa financiero de Caputo había previsto que el Tesoro comprara al Banco Central US$ 6.700 millones durante todo 2026. Entre enero y julio ya adquirió US$ 6.875 millones y superó la meta anual.
El esquema contempla además desembolsos del FMI, garantías del Banco Mundial y del BID, créditos de otros organismos y emisiones en el mercado local. Economía estima un colchón cercano a US$ 3.700 millones para enfrentar los compromisos de este año.
La dificultad aparece más adelante. En 2027, atravesado por la elección presidencial, el Tesoro deberá volver a comprar dólares al Banco Central y conseguir financiamiento en el mercado, justo cuando los inversores podrían dolarizar sus carteras y exigir tasas más elevadas.
En ese contexto, empezó a circular la posibilidad de que el Ejecutivo explore un apoyo financiero adicional. Sin embargo, no hay señales concretas de que el Fondo esté dispuesto a ampliar el programa y distintos analistas creen que el objetivo central del organismo será comenzar a reducir su exposición frente a la Argentina.
Disputa política
La visita también tendrá su réplica en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar a Georgieva “persona no grata”, al responsabilizar al organismo por condicionar la política económica argentina y cuestionar el origen de la deuda contraída durante el gobierno de Macri.
La iniciativa sostiene que los recursos del préstamo de 2018 no se destinaron al desarrollo productivo o social y denuncia una injerencia del Fondo sobre la política local. El oficialismo interpreta esa reacción como parte de la confrontación que rodeará la visita y mantiene en reserva algunos movimientos de la funcionaria por razones de seguridad.
En paralelo, un ruido innecesario tuvo lugar de la mano del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Sus dichos sobre que la cotización del dólar podría elevarse en el correr de los próximos meses hasta los 1800 pesos despertaron incomodidad al interior de la Casa Rosada; máxime a horas de la llegada de Georgieva al país. El organismo de crédito multilateral sugirió en su último informe sobre la Argentina que no debe utilizar el dólar como ancla y propuso un esquema de metas de inflación, una situación similar a la que el propio Caputo experimentó en su pasado como ministro de Mauricio Macri, cuando la ex titular del Fondo, Christine Lagarde, pidió que fuera removido del Banco Central.