Con el programa bajo la lupa

La titular del FMI llega este lunes a la Argentina: reunión con Milei y visita a Vaca Muerta en la agenda

Kristalina Georgieva mantendrá reuniones políticas, contactos con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta, mientras el Gobierno exhibe la acumulación de reservas y busca relativizar el incumplimiento de la meta fiscal.