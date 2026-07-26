El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, en una jornada marcada por la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y por la expectativa del sector agropecuario ante posibles anuncios vinculados a una reducción gradual de las retenciones y nuevas medidas para la actividad.
Javier Milei reapareció en La Rural tras su paso por Brasil y defendió la gestión económica
El presidente de la Nación encabezó la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, Buenos Aires.
La ceremonia comenzó a las 11, luego de la apertura del predio a las 9, con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y la llegada del mandatario al palco oficial.
Tras la interpretación del Himno Nacional y la proyección de un video institucional por el aniversario de la entidad, brindaron sus discursos el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y Milei. Posteriormente se realiza el tradicional desfile de grandes campeones y maquinaria agrícola.
El Presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; ministros del Gabinete nacional; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, entre otros funcionarios.
El discurso
El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario" al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". Milei explicó que ese "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos".
"Vaya que es bueno eliminarlo", indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. Asimismo, señaló: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".
El mandatario nacional anticipó que "se viene un Campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.
"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó Milei.
Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".
La relación gobierno - campo
La visita presidencial se desarrolla en un contexto especialmente favorable para el sector agropecuario. La campaña agrícola 2025/26 cerró con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas de granos, el mayor volumen registrado hasta el momento, impulsado por mejores rindes, condiciones climáticas favorables y una mayor incorporación de tecnología.
En la previa, desde el sector esperaban definiciones sobre las próximas iniciativas legislativas y, especialmente, un eventual anuncio de reducción gradual de los derechos de exportación para la carne vacuna a partir de 2027.
En los últimos días, el equipo económico nacional recopiló datos sobre producción, exportaciones e indicadores de la agroindustria para la elaboración del mensaje que brindará el mandatario, una práctica habitual antes de sus presentaciones ante representantes del campo.
Mientras tanto, entre productores, expositores y dirigentes que recorren la muestra predominan las especulaciones sobre el alcance de los anuncios oficiales, aunque también prevalece la cautela hasta escuchar las definiciones del Presidente.
Los detalles de la edición
La edición de este año también tuvo uno de sus momentos destacados con la elección de Rip, un toro Angus inspirado en la serie Yellowstone, como Gran Campeón Macho de Palermo.
En esta oportunidad, la inauguración oficial se realiza un domingo y no un sábado, como es tradicional. El cambio respondió a un pedido del Gobierno nacional debido a la agenda presidencial, una modificación que ya se había implementado dos años atrás con motivo de otro viaje internacional de Milei.
El mandatario se encontraba este sábado en Brasil para acompañar a Flavio Bolsonaro, hijo de Jair en su lanzamiento de candidatura a la presidencia, con una marcada postura crítica hacia Lula da Silva.