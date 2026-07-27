#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
FMI

Javier Milei se reunió con Georgieva en Casa Rosada tras la conferencia

Participó del encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también tuvo su propio diálogo.

El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Crédito: Oficina del PresidenteEl Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Crédito: Oficina del Presidente
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente Javier Milei recibió este lunes por la tarde en Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

Fue tras la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de esa cartera.

Qué dijo Georgieva en la previa

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este lunes los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina y que está respaldado por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

Mirá tambiénKristalina Georgieva destacó la solidez del programa económico

A su vez, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

Police officers stand guard outside the Casa Rosada Presidential Palace as Argentine President Javier Milei and Economy Minister Luis Caputo receive International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva, as she begins her two-day visit to Argentina, marking her first trip to the country as IMF chief, in Buenos Aires, Argentina, July 27, 2026. REUTERS/Tomas CuestaLa seguridad este lunes en Casa Rosada. Crédito: REUTERS/Tomas Cuesta

Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Georgieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

La funcionaria también subrayó el buen diálogo que existe entre el FMI y los miembros del Gobierno nacional.

Mirá tambiénLa gestión Milei empieza a sentir los golpes que genera la situación económica

Georgieva ofreció este mediodía una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, tras entrevistarse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo de colaboradores y previo a su encuentro con el presidente, Javier Milei y su gabinete.

La agenda de Georgieva

La titular del FMI llegó al país con una amplia comitiva de funcionarios que llevan el caso argentino: Andreas Bauer, Jefe de Gabinete; Nigel Chalk - Director del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu - subdirector del Hemisferio Occidental; Joyce Wong - Jefa de Misión para Argentina.

Argentine Economy Minister Luis Caputo receives International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva for a press conference at the Argentine Economy Ministry as she begins her two-day visit to Argentina, marking her first trip to the country as IMF chief, in Buenos Aires, Argentina, July 27, 2026. REUTERS/Tomas CuestaLuis Caputo este lunes junto a Kristalina Georgieva. Crédito: REUTERS/Tomas Cuesta

Tras reunirse con Milei y el gabinete nacional, Georgieva participará de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrollará en el Palacio Libertad y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y diferentes representantes sectoriales.

Este martes la jornada se desarrollará íntegramente en Vaca Muerta, donde se verá con el CEO de YPF, Horacio Marin.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FMI
Javier Milei
Luis Caputo
Fondo Monetario Internacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro