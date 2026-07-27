El presidente Javier Milei recibió este lunes por la tarde en Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.
Javier Milei se reunió con Georgieva en Casa Rosada tras la conferencia
Participó del encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también tuvo su propio diálogo.
Fue tras la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de esa cartera.
Qué dijo Georgieva en la previa
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este lunes los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina y que está respaldado por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.
A su vez, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.
Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población.
“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Georgieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.
La funcionaria también subrayó el buen diálogo que existe entre el FMI y los miembros del Gobierno nacional.
Georgieva ofreció este mediodía una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, tras entrevistarse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo de colaboradores y previo a su encuentro con el presidente, Javier Milei y su gabinete.
La agenda de Georgieva
La titular del FMI llegó al país con una amplia comitiva de funcionarios que llevan el caso argentino: Andreas Bauer, Jefe de Gabinete; Nigel Chalk - Director del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu - subdirector del Hemisferio Occidental; Joyce Wong - Jefa de Misión para Argentina.
Tras reunirse con Milei y el gabinete nacional, Georgieva participará de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrollará en el Palacio Libertad y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y diferentes representantes sectoriales.
Este martes la jornada se desarrollará íntegramente en Vaca Muerta, donde se verá con el CEO de YPF, Horacio Marin.