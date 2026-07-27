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Kristalina Georgieva destacó la solidez del programa económico

"Mi convicción es que el país va por el buen camino y no es necesario financiamiento externo", insistió la directora del FMI junto al ministro Caputo. Cómo continúa la agenda de la búlgara.

Caputo junto a la directora del FMI. ReutersCaputo junto a la directora del FMI. Reuters
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la solidez del plan económico del Gobierno. Así lo expresó en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, acompañada de Luis Caputo.

"Anticipamos que van a fortalecer las reservas de acá en adelante, la confianza del mercado a regresado", remarcó Georgieva en su mensaje ante la prensa.

"Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento", agregó.

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Reservas

Dijo también que "la transformación" económica "es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza".

Y sobre la situación de las reservas del Banco Central, sostuvo: "sigan comprando".

Luego, fue consultada sobre si habrá un futuro desembolso del FMI en caso de que el país lo necesite: "No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que volver a pedir un financiamiento del Fondo, vemos como Argentina se preparó y su acumulación de reservas".

La directora del FMI ya está en el país. Agencia NA/Claudio FanchiLa llegada de Georgieva como signo de respaldo a Milei . Agencia NA/Claudio Fanchi

"Mi convicción es que el país va por el buen camino y no es necesario financiamiento externo", insistió.

Fue consultada también sobre los "ruidos" en la economía argentina que podría provocar el proceso de elecciones presidenciales del año próximo, sobre lo que dijo que "los riesgos siempre están allí y deben gestionarse".

Mirá tambiénLa titular del FMI llega este lunes a la Argentina: reunión con Milei y visita a Vaca Muerta en la agenda

Agenda

Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

La sede del Banco Central. ReutersLa sede del Banco Central. Reuters

En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.

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