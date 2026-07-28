Segundo día en la Argentina

Ver para creer: Georgieva pisa Vaca Muerta, la tierra de los dólares prometidos

La directora gerente del FMI viajará este martes a Neuquén para recorrer Loma Campana junto a Luis Caputo y Horacio Marín. El Gobierno buscará mostrarle en el terreno el sector que promete abastecer de divisas al Banco Central, sostener el pago de la deuda y convertirse en el principal motor de la economía argentina.