Kristalina Georgieva en el país

El FMI no prevé que la Argentina vaya a necesitar un nuevo rescate financiero

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional respaldó el crecimiento gracias al RIGI y la baja de la inflación. Reconoció que las pymes son fundamentales porque crean la mayor parte del trabajo en el país; pidió ampliar las opciones de financiamiento y crédito para ayudar a que este sector se vuelva más próspero.