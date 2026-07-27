"Argentina, yo sé que pueden hacer las cosas mucho mejor que eso todavía", afirmó Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), al comparar el proceso de transformación actual del país con la exitosa evolución de su propia nación, Bulgaria, que pasó de una crisis inflacionaria a integrarse plenamente a la Unión Europea. Sostuvo que "No me preocupa que la Argentina tenga el dinero para pagar. Miren al Banco Central. Sigan comprando reservas".
El FMI no prevé que la Argentina vaya a necesitar un nuevo rescate financiero
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional respaldó el crecimiento gracias al RIGI y la baja de la inflación. Reconoció que las pymes son fundamentales porque crean la mayor parte del trabajo en el país; pidió ampliar las opciones de financiamiento y crédito para ayudar a que este sector se vuelva más próspero.
En una conferencia de prensa conjunta realizada tras su arribo al país, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la "excelente relación" y el respeto profesional que une al gobierno con el organismo multilateral. Caputo subrayó que Georgieva confió en el programa económico argentino desde el primer día, incluso cuando no era sencillo hacerlo, y que ese apoyo se solidificó en los momentos más críticos.
Por su parte, Georgieva destacó que, a diferencia de 2019 cuando la duda era si el país podía pagar su deuda, hoy Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida. La funcionaria atribuyó este cambio al "trabajo arduo del gobierno" y a la "perseverancia y sacrificio del pueblo argentino". Y advirtió: "Vemos una acumulación de reservas muy decidida y una estrategia integral para asegurar las obligaciones de la Argentina hasta 2027.
"No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional del FMI" el próximo año, de cara a las elecciones. La funcionaria del organismos multilateral aseguró que no prevé que se deba volver a para apuntalar al pais como prestamista de última instancia.
Lo más destacado
Entre los indicadores más relevantes, mencionó el paso del déficit al superávit primario, la drástica reducción de la inflación (del 210% a un aproximado del 30% actual) y la acumulación de reservas por encima de las metas del programa. También reseñó el crecimiento económico: tras dos años de caída, la economía ha retornado a terreno positivo; impacto social: Georgieva vinculó la baja de la inflación con una reducción significativa de la pobreza, que descendió del 50% al 20%.
"Quiero acentuar que cuando las agencias de calificación califican al país es muy importante en cuanto a las capacidades de las provincias, empresas privadas, para acceder al mercado y poder contar con buenos precios. Eso se traduce en oportunidades de crecimiento para Argentina. De hecho, hoy el Tesoro puede emitir bonos extranjeros U$S 5.000 millones y U$S 4.000 en progreso"
"Cuando tenemos estabilidad económica y financiera -añadió- el desempeño de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento en terreno positivo. Tuvimos 2 años de crecimiento negativo que lo podemos dejar en el pasado"
Además Georgieva señaló especialmente el capítulo de Inversiones externas a través del marco del RIGI, con proyecciones de inyección de capital por U$S 45.000 millones, concentradas en sectores estratégicos como petróleo, gas, minería y el campo.
Los desafíos puertas adentro
La directora del FMI señaló que el próximo desafío es la creación de puestos de trabajo y el impulso al consumo para fortalecer a las pequeñas empresas. Georgieva cerró su intervención recordando que, aunque las transformaciones son difíciles, el éxito trae beneficios históricos, citando cómo su país logró multiplicar por ocho su ingreso per cápita tras estabilizar su macroeconomía y abrirse al mundo.
De acuerdo con las declaraciones de Georgieva, el principal desafío es lograr su elevación o recuperación sostenida, un objetivo que está directamente vinculado con la creación de nuevos puestos de trabajo. Plantea este punto como una prioridad dentro de la agenda para continuar mejorando las condiciones financieras del país
En este contexto, los desafíos específicos son:
- Dinamización de las PyMEs: El aumento del consumo es visto como la herramienta necesaria para que una mayor cantidad de pequeñas empresas puedan alcanzar la prosperidad.
- Distribución del crecimiento: Si bien sectores como el petróleo, el gas, la minería y el campo ya muestran dinamismo e inversiones proyectadas por U$S 45.000 millones a través del RIGI, el reto es trasladar esa vitalidad al mercado interno a través del empleo y el consumo.
- Sostenibilidad del bienestar: Georgieva señala que, tras haber reducido la inflación y la pobreza (que bajó del 50% al 20%), el siguiente paso lógico para consolidar la transformación es fortalecer la capacidad de compra de los ciudadanos y la actividad económica local
El Rigi y el empleo
Kristalina Georgieva destacó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una pieza clave para el futuro económico del país, vinculándolo directamente con la llegada de capitales y la posterior generación de empleo. A continuación, se exponen sus declaraciones más destacadas sobre el RIGI y su impacto en el mercado laboral:
Proyección de inversiones masivas: Georgieva señaló que este marco ya está dando resultados tangibles en términos de expectativas: "Vemos el marco RIGI que nos ha llevado a U$S 45.000 millones de inversión de aquí al futuro".
Dinamismo en sectores estratégicos: Según la Directora del FMI, esta inyección de capital genera un movimiento vital en áreas clave de la producción: "Esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina, que en este momento se concentra en el petróleo, gas, actividad minera y el campo".
El objetivo final: el empleo: Para la funcionaria, la mejora de las condiciones financieras y el dinamismo que aporta el RIGI deben desembocar en el bienestar social: "Sabemos que debemos crear puestos de trabajo y así elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas".
En su visión, el éxito de estas inversiones no solo estabiliza la macroeconomía, sino que debe traducirse en "oportunidades de crecimiento para Argentina", permitiendo que el país pase de un escenario de crecimiento negativo a uno de terreno positivo y generación de riqueza sostenida.
La relación es "excelente"
Luis Caputo calificó la relación con el Fondo Monetario Internacional como "excelente, a todo nivel", destacando que se basa en el respeto profesional, personal y en un diálogo continuo. Expresó que es un "privilegio y un honor" contar con la presencia de la Directora Gerente en el país.
Subrayó que Kristalina Georgieva confió en el programa económico argentino "desde el día uno", en un contexto donde no era sencillo apostar por el país. Destacó que el apoyo del FMI no fue solo inicial, sino que se fue solidificando y afianzando incluso en los momentos más difíciles de la gestión.
"La relación con el Fondo Monetario es excelente, a todo nivel. Hemos tenido siempre una relación de respeto profesional y personal, de confianza, y de diálogo continuo con el Fondo", dijo el ministro. Y añadió que "en lo personal, he sentido esa confianza de Kristalina desde el día uno, cuando no era tan sencillo confiar en Argentina, confiar en nuestro programa económico".
En nombre del equipo económico y del pueblo argentino, el ministro agradeció formalmente el respaldo recibido por parte de la Directora Gerente.