El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo este martes al mediodía un encuentro bilateral con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en Lima.
Milei tuvo su encuentro mano a mano con Keiko Fujimori antes de su asunción
El mandatario argentino se encontró con la flamante presidenta peruana este martes. El hombre de LLA viajó acompañado de Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
El mandatario argentino viajó hasta allí acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a las actividades por la Transmisión del Mando Supremo que se realizan este 28 de julio.
La asunción de Keiko Fujimori
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asume este martes 28 de julio la presidencia de Perú por el período 2026-2031, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años, y se convierte en la primera mujer en llegar a la Jefatura de Estado del país andino, tras vencer en el balotaje del 7 de junio al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, por una diferencia de casi 50.000 votos.
La ceremonia de jura tiene lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de otros jefes de Estado de la región, como el rey de España, Felipe VI; los presidentes José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
La agenda de Perú y Milei
A las 12:45 (14:45 de la Argentina) se lleva a cabo la juramentación y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.
En tanto, a las 16:00 (18:00 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.
El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.
También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.