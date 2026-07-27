#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Traspaso de mando

Milei viaja a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El mandatario participará este martes del acto institucional en la sede del Congreso de la República de Perú, junto a otros presidentes liberales de la región.

Sigue en pie el nuevo viaje que Javier Milei hará a tierras ibéricas el próximo 21 de junio.Sigue en pie el nuevo viaje que Javier Milei hará a tierras ibéricas el próximo 21 de junio.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente Javier Milei viajará este martes a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú.

Peru's President-elect Keiko Fujimori reacts as she receives the official credentials from the National Election Jury (JNE) following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela PonceKeiko Fujimori, prestará juramento e iniciará formalmente su mandato este martes.

El acto central tendrá lugar en la sede del Congreso de la República en el marco de las celebraciones por la Independencia del país, donde la presidenta electa, Keiko Fujimori, prestará juramento e iniciará formalmente su mandato.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común liberal dentro de la región, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

Fuerte presencia y cumbre regional de líderes

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:

Mirá tambiénRoberto Sánchez rechazó el triunfo de Keiko Fujimori y anunció un frente para “recuperar la democracia” en Perú

Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Primera presidente electa

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Perú
Keiko Fujimori
Santiago Peña
Paraguay
Ecuador
Rodrigo Paz Pereira
Bolivia
Uruguay
José Antonio Kast
Chile

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro