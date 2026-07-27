El presidente Javier Milei viajará este martes a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú.
Milei viaja a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
El mandatario participará este martes del acto institucional en la sede del Congreso de la República de Perú, junto a otros presidentes liberales de la región.
El acto central tendrá lugar en la sede del Congreso de la República en el marco de las celebraciones por la Independencia del país, donde la presidenta electa, Keiko Fujimori, prestará juramento e iniciará formalmente su mandato.
El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común liberal dentro de la región, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.
Fuerte presencia y cumbre regional de líderes
La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:
Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
Primera presidente electa
Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.