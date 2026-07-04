El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Perú y Colombia para participar de las ceremonias de asunción de los mandatarios electos Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, en una gira que se concretará entre fines de julio y comienzos de agosto.
Milei viajará a Perú y Colombia para las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella
El mandatario argentino acompañará a los dos presidentes electos tras sus victorias en las urnas. También destacó el avance de los gobiernos de derecha en América Latina.
Según trascendió, el jefe de Estado argentino tiene previsto asistir el 28 de julio a la ceremonia de investidura de Fujimori en Perú, mientras que el 7 de agosto viajará a Colombia para presenciar la asunción de De la Espriella.
La confirmación fue realizada por el propio Milei a través de sus redes sociales, donde además celebró los resultados electorales obtenidos por ambos dirigentes.
El respaldo a los nuevos gobiernos
Tras conocerse el triunfo de De la Espriella en Colombia, Milei calificó el resultado como una "histórica victoria" y aseguró que representa un cambio de rumbo para la región.
El dirigente colombiano, representante de la coalición Defensores de la Patria, se impuso por un estrecho margen en el balotaje frente a Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico impulsado por el presidente Gustavo Petro.
En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario argentino sostuvo que "la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".
Además, tituló su publicación con la frase "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", en referencia a los apodos con los que ambos dirigentes son identificados públicamente, y concluyó con su habitual consigna: "¡Viva la libertad, carajo!".
Una llamada con Keiko Fujimori
Horas más tarde, Milei también felicitó a Fujimori, quien se impuso por un margen ajustado al candidato de izquierda Roberto Sánchez.
La candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%.
El Presidente argentino afirmó que "el pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad".
Posteriormente informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa.
"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", expresó.
Una gira con fuerte contenido político
La participación de Milei en ambas ceremonias marcará una nueva gira internacional con un fuerte contenido político y simbólico para el Gobierno argentino.
Las visitas se producirán en un contexto de reconfiguración del escenario latinoamericano, luego de las victorias electorales de dirigentes identificados con sectores de centroderecha y derecha, con quienes la Casa Rosada busca profundizar vínculos políticos y económicos.
Con estos viajes, el Presidente volverá a mostrarse junto a mandatarios con los que comparte una agenda centrada en la defensa de las políticas de libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y el combate al crimen organizado, ejes que considera prioritarios para la región.