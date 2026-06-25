Giro político en la región

Elecciones en Colombia 2026: el "outsider" Abelardo de la Espriella ganó un balotaje histórico

Con una participación récord, el candidato de derecha venció por menos del 1% a Iván Cepeda. En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis examinó el nuevo escenario político, los complejos desafíos de gobernabilidad y el reordenamiento de alianzas en América Latina.