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Trump dijo que buscará "una relación poderosa" con De la Espriella

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes mediante redes sociales su apoyo al recién electo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario estadounidense destacó la victoria electoral de De la Espriella en Colombia, subrayando el potencial para fortalecer lazos bilaterales. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.El mandatario estadounidense destacó la victoria electoral de De la Espriella en Colombia, subrayando el potencial para fortalecer lazos bilaterales. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este lunes a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia, al haber cosechado el 49,6% de los votos frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

"¡Felicitaciones a 'El Tigre' Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí respaldarlo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", señaló en sus redes sociales.

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En la misma línea se había expresado el secretario de Estado, Marco Rubio. Sostuvo que Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", señaló poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.

Asimismo, este lunes, el senador republicano Bernie Moreno felicitó personalmente a De la Espriella en la ciudad colombiana de Barranquilla, en un encuentro en el que ha celebrado la "épica victoria" del candidato ultraderechista.

A person reads a newspaper announcing that right-wing candidate Abelardo De La Espriella won the presidential race according to an initial ballot count, following the runoff against leftist candidate Ivan Cepeda, in Barranquilla, Colombia June 22, 2026. REUTERS/Jair CollCon una victoria ajustada, De la Espriella enfrenta impugnaciones en miles de mesas, mientras su oponente cuestiona el conteo inicial en Colombia. Foto: REUTERS / Jair Coll.

"Hablamos largo y tendido sobre la inmigración ilegal y él se mostró inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección", señaló en sus redes sociales sobre la reunión con el apodado como 'El Tigre'.

"Que quede claro: Estados Unidos acoge a los inmigrantes que llegan legalmente, que no presentan solicitudes de asilo falsas, que son sometidos a un exhaustivo proceso de selección, que aprenden nuestro idioma, que se integran y que no socavan nuestra política exterior. Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", indicó Moreno.

"El momento de levantarse"

Por su parte, De la Espriella ha celebrado en sus redes sociales que, con su victoria electoral, ha llegado "el momento (de Colombia) de volver a levantarse".

Colombia's right-wing presidential candidate Abelardo De La Espriella gestures, as he addresses supporters after the preliminary runoff results against leftist candidate Ivan Cepeda, in Barranquilla, Colombia, June 21, 2026. REUTERS/Jair CollEl nuevo presidente colombiano instó a construir un país inclusivo, destacando la importancia de la seguridad y las oportunidades para todos. REUTERS/Jair Coll

"Hoy comienza una nueva etapa para nuestra nación. Una etapa en la que volvemos a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de salir adelante y en la fuerza de un pueblo que jamás se rindió, incluso en los momentos más difíciles", ha dicho, antes de asegurar que el país será a partir de ahora "la patria de todos y para todos".

Así, ha hecho un llamamiento a "construir una Colombia donde nadie se quede atrás, donde la seguridad, las oportunidades, la libertad y la esperanza vuelvan a ser el camino para unir a los colombianos" y ha defendido que su victoria "no pertenece a un partiod ni a una campaña" sino a "todo" el pueblo.

De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato de la oposición se ha impuesto en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia con el 49,6% de los votos, apenas 250.000 votos más que el aspirante heredero de Petro, Iván Cepeda, quien ha valorado como "no oficial" este preconteo y ha anunciado que se impugnarán al menos 33.000 mesas electorales.

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