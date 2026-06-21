El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone en el balotaje para la presidencia de Colombia, con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Iva Cepeda, que logra 12.566.595 sufragios, con un 48,64 %.
Apretado triunfo de De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia
El candidato de ultraderecha logra un 49,71 %, por encima del postulante izquierdista Iván Cepeda, que obtiene un 48,64 %. Javier Milei lo felicitó en X.
Así lo indican los resultados parciales publicados en internet por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública colombiana encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales, sobre un conteo del 63,42% de los votos.
Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030. Hasta las 19.34 (hora de Argentina) se registraron 220.306 votos nulos y 425.677 en blanco.
De la Espriella, un abogado ultraderechista, obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, y enfrenta quien salió segundo en esa oportunidad, Iván Cepeda, perteneciente al movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro.
El saludo de Milei
Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, se apresuró a felicitar a su par electo, a través de las redes sociales.
“El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo...!!!”, escribió.